«Бежицкая сталь» запустила производство новых комплектующих для грузовых вагонов

Производственное объединение «Бежицкая сталь», входящее в состав «Трансмашхолдинга», запустило в Брянске серийное производство новых боковых рам и колесных центров.

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Инвестиции в проект составили 640 млн рублей, из которых 399 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия » предоставил Фонд развития промышленности (ФРП) на приобретение технологического оборудования.

Предприятие наладило серийное производство усовершенствованных боковых рам для тележек грузовых вагонов объемом до 2 тыс. штук в год. В конце июля 2023 года «Бежицкая сталь» получила сертификат соответствия на выпуск этих деталей.

Боковая рама — это основа подвижной части вагона, к ней крепятся колесная пара, детали тормоза, надрессорная балка и другие комплектующие. «Новые боковые рамы за счет усовершенствованной конструкции имеют повышенный запас хода, а благодаря современной технологии выплавки изделие меньше подвержено появлению дефектов и, если все-таки трещина появится, сможет продолжить работу без разлома до следующего планового ремонта вагона», — рассказал технический директор АО «ПО «Бежицкая сталь» Вадим Балакин.

Кроме того, в рамках модернизации литейного производства предприятие перешло от изготовления исключительно отливок к выпуску механически обработанных деталей. Так, компания наладила серийное производство центров для колесных пар электровозов и тепловозов, а также начала изготовление корпусов букс.

Основными потребителями продукции выступают вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия. Среди них «Трансмаш» и «Новочеркасский электровозостроительный завод», которые вместе с «Бежицкой сталью» входят в «Трансмашхолдинг».

Для реализации проекта предприятие с помощью займа ФРП закупило автоматическую линию формовки, современное металлообрабатывающее оборудование, станки для механической обработки, ренгенотелевизионный комплекс, прессовые машины и другое оборудование.