Новый буксир «Капитан Осипов» спустили на воду

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В Архангельской РЭБ флота спустили на воду речной буксир «Капитан Осипов». Построили его на Лайском судоремонтном заводе. В РЭБ флота навели последние штрихи корабельного лоска и подготовили к первому выходу на реку. Буксир войдет в состав флота Архангельского речного порта. А имя ему дали в память о капитане речпорта Вячеславе Осипове. Его не стало год назад, но в коллективе с большим уважением вспоминают Вячеслава Владимировича. Более 50 лет он отработал на грузовом флоте предприятия. По словам коллег, капитан Вячеслав Осипов был не только хорошим товарищем, опытным речником, но и наставником для многих студентов и практикантов, которые благодаря и его примеру, остались в профессии. В торжественной церемонии спуска буксира, приняла участие семья Вячеслава Владимировича — жена, дети и внуки. Традиционную бутылку шампанского о борт судна разбили супруга и дочь капитана.

Как рассказала супруга Вячеслава Осипова — Екатерина Осипова, спуск буксира на Архангельской РЭБ флота символичен, ведь познакомились с мужем именно здесь, в 1974 году. В то время она работала поваром на предприятии, а Вячеслав, будучи мотористом, пришел в Затон на судне по служебному заданию. Так и родилась семья речника, а сегодня все вместе, в память о супруге, отце и дедушке, торжественно спускают на воду новенький буксир с именем родного человека.

— Как говорится, как корабль назовешь, такое у него и будущее. Вячеслав Осипов всю жизнь посвятил речпорту, судно — это его вторая семья, так что у судна хорошее будущее, — отметил Виктор Ручкин, зять Вячеслава Осипова.

Корабелы Лайского судоремонтного завода рассказали, что буксир построен по проекту Р14. Для работы в речном порту усовершенствовали техническую начинку, а для экипажа создали более комфортные условия для работы.

— Проект известный Р14, но он сделан практически с новья, уже новый пароход. Мы ввели какие-то новшества — например, по винто-рулевому комплексу, мы там насадки делали из нержавеющей стали, такое на речных буксирах новое, конечно постарались для экипажа сделать каюты лучше, камбуз, — рассказал заместитель генерального директора по технической части Лайского судоремонтного завода Степан Бечин.

Трудиться «Капитану Осипову» предстоит на Северной Двине, в составе флота Архангельского речного порта. Будет доставлять грузы на острова в дельте реки, обеспечивать северный завоз топлива, угля и дров.

— В связи с тем, что грузооборот в порту Архангельск и на внутренних водных путях увеличивается, данный буксир ждем в работе. Потребность в грузовом флоте очень большая, особенно в таких буксирах — новых, усовершенствованных, — отметил начальник отдела эксплуатации флота Архангельского речного порта Андрей Кознев.

Уже в сентябре «Капитан Осипов» выйдет в первые рейсы и доставит первые грузы. Доброго пути и попутного ветра!