Все российские участники получили золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

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Все российские участники получили золотые медали на 35-й Международной олимпиаде по информатике в Венгрии. Каждую страну представляли четыре школьника, прошедшие национальные отборы.

Олимпиада проходит с 28 августа по 4 сентября, она включает в себя два тура, на каждый отведено по пять часов. За это время необходимо решить и запрограммировать три алгоритмические задачи.

Состав российской сборной:

Гимран Абдуллин, лицей-интернат № 2, г. Казань;

Иван Пискарев, школа № 2086, г. Москва;

Валерий Родионов, Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ, г. Казань;

Антон Степанов, лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова", г. Москва.

Российскую команду возглавили — доцент факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО Андрей Станкевич и директор Высшей школы программной инженерии и руководитель Центра развития IT-образования Московского физико-технического института (Национальный исследовательский университет) Алексей Малеев.