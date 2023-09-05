На Коломенском заводе открыт центр испытания двигателей

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В рамках празднования юбилея Коломенского завода на предприятии состоялась торжественная церемония открытия центра испытания двигателей.Создание нового испытательного комплекса самый масштабный проект инвестиционной программы, которая реализуется на предприятии с 2018 года. Общий объем инвестиций ТМХ в строительство центра превышает 3,4 млрд. рублей.

Как отметил на открытии генеральный директор Коломенского завода Игорь Щедров, «ввод в эксплуатацию нового центра позволит провести оптимизацию испытательного передела за счёт внедрения современных технических средств, повысить уровень технического контроля работы узлов и агрегатов двигателей, улучшить условия труда, повысить уровень пожарной безопасности».

Площадь центра — 8 900 квадратных метров, высота здания — 20 метров. Здесь построены 12 испытательный боксов: восемь стендов для испытания тепловозных дизелей, три — для испытания энергетических и судовых установок с дизелями нового поколения и один — для испытания газонефтяных дизель-генераторов для электростанций.

Каждый стенд находится в отдельном боксе и изолирован противопожарными и шумопоглащающими перегородками. Кабины управления — двухуровневые. На первом этаже расположены шкафы управления, на втором — кабина для наблюдения за работой двигателя. Испытательные стенды оснащены современной автоматизированной системой управления испытаниями, построенной на базе отечественного программного обеспечения.

Рядом с боксами организован участок окраски, где установлены две современные окрасочно-сушильные камеры.