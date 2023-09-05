Завод по переработке облепихи начал работу в Селенгинском районе Бурятии

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В дни фестиваля фермерской продукции «СВОЁ» в Селенгинском районе состоялось открытие предприятия по переработке облепихи «ООО» Темник". Предприятие уже представило произведенную продукцию, включающую сиропы, чаи, кондитерские изделия, масла и др. Кроме того, предусмотрена не только переработка, но и собственное производство ягод. Сегодня предприятие выращивает саженцы облепихи в теплице для последующей высадки на площади 200 га в 2023-2024 годах.

В настоящее время цех закупает сырье — не только ягоды облепихи, но и смородины, клюквы и брусники. До конца 2023 года планируется переработать 50 тонн ягод.

На предприятии создано 10 рабочих мест, до конца 2023 года планируется создание еще 5. Приобретено оборудование, проводится капремонт зданий и инженерных систем.

Планируется, что товары будут поставляться в социальные учреждения, предприятия торговли и общественного питания, а также в фармацевтическую отрасль и косметологию.

Цех располагается в п. Темник (Ацула) — на территории, богатой облепихой. Ранее здесь существовал совхоз «Облепиховый», который занимался выращиванием облепихи на значительных площадях.

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru