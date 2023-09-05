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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Завод по переработке облепихи начал работу в Селенгинском районе Бурятии

 © egov-buryatia.ru

В дни фестиваля фермерской продукции «СВОЁ» в Селенгинском районе состоялось открытие предприятия по переработке облепихи «ООО» Темник". Предприятие уже представило произведенную продукцию, включающую сиропы, чаи, кондитерские изделия, масла и др. Кроме того, предусмотрена не только переработка, но и собственное производство ягод. Сегодня предприятие выращивает саженцы облепихи в теплице для последующей высадки на площади 200 га в 2023-2024 годах.

В настоящее время цех закупает сырье — не только ягоды облепихи, но и смородины, клюквы и брусники. До конца 2023 года планируется переработать 50 тонн ягод.

На предприятии создано 10 рабочих мест, до конца 2023 года планируется создание еще 5. Приобретено оборудование, проводится капремонт зданий и инженерных систем.

Планируется, что товары будут поставляться в социальные учреждения, предприятия торговли и общественного питания, а также в фармацевтическую отрасль и косметологию.

Цех располагается в п. Темник (Ацула) — на территории, богатой облепихой. Ранее здесь существовал совхоз «Облепиховый», который занимался выращиванием облепихи на значительных площадях.

 © egov-buryatia.ru

 © egov-buryatia.ru
Источник: https://egov-buryatia.ru/press_center/news/detail.php?ID=167783

Бурятия, сельское хозяйство, малый и средний бизнес
  • Нет аватара Serguei
    05.09.2321:16:31

    «Раньше здесь…» Я не против нынешних усилий по воссозданию уровня экономики, которая не только «была раньше», но и превзойти её. Напомню, что в в советском обществе (=экономическом укладе) шёл стабильный рост числа младенцев. Рост продолжался до 1987 года, когда в РСФСР родились 2,5 млн. младенцев, а в 1999 году, году расцвета «невероятно справедливого гражданского общества молодой российской демократии» лишь 1,2 млн. младенцев… в той же самой по размеру России, только не РСФСР. После 1999 года пошел очень медленный рост рождаемости. Если интересно, сколько младенцев сейчас рождается в год? Зайдите на сайт Росстата. Нынешний экономический уклад не способен дать базу для того, что было в 1987 году. Посмотрите на соседний Китай, там стратегические отрасли находятся под контролем государства, соответственно, база для общества в 1,3 млрд. человек есть. А у нас стратегические отрасли под частниками, которым, по большому счёту, плевать на интересы государства и количество младенцев.

    #1268175
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      06.09.2308:41:10

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      #1268183
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