ГАЗ представил фургон для служб доставки
Горьковский автозавод показал прототип компактного фургона SDV на открывшейся сегодня в Москве выставке «Комтранс».
Модель ГАЗ SDV создана специально для многочисленных служб доставки и интернет-магазинов таким образом, чтобы упростить работу водителя-курьера. Здесь есть доступ из кабины в грузовой отсек, а в заднем борту установлены роллетная дверь с электроприводом и откидная аппарель. Внутри размещены стеллажи (их можно складывать) и такелажные петли для крепления груза.
Передний модуль ГАЗа SDV — такой же, как у «Соболя НН», но с новым дизайном. А вот сама конструкция принципиально отличается от других коммерческих ГАЗов: у фургона SDV нет рамы. Автомобиль получил несущий кузов — для снижения уровня пола: он составляет всего 30,5 см.
А ещё модель сделали электрической и переднеприводной. Тяговый мотор и батарею позаимствовали у мелкосерийного электромобиля «Газель е-НН». Как заявляет производитель, на одной зарядке ГАЗ SDV сможет проехать до 200 км.
Грузоподъёмность фургона, представленного на выставке, — 1 тонна. Длина кузова составляет 5,5 метра, но конструкция модели позволяет делать машины длиной от 5 до 7 метров.
Пока ГАЗ не обещает запустить фургон SDV в серию, но отмечает, что модель готова к производству — если потенциальные заказчики проявят интерес к такой машине.
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