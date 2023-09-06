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Фотофакты

ГАЗ представил фургон для служб доставки

 © wroom.ru

Горьковский автозавод показал прототип компактного фургона SDV на открывшейся сегодня в Москве выставке «Комтранс».

Модель ГАЗ SDV создана специально для многочисленных служб доставки и интернет-магазинов таким образом, чтобы упростить работу водителя-курьера. Здесь есть доступ из кабины в грузовой отсек, а в заднем борту установлены роллетная дверь с электроприводом и откидная аппарель. Внутри размещены стеллажи (их можно складывать) и такелажные петли для крепления груза.

Передний модуль ГАЗа SDV — такой же, как у «Соболя НН», но с новым дизайном. А вот сама конструкция принципиально отличается от других коммерческих ГАЗов: у фургона SDV нет рамы. Автомобиль получил несущий кузов — для снижения уровня пола: он составляет всего 30,5 см.

А ещё модель сделали электрической и переднеприводной. Тяговый мотор и батарею позаимствовали у мелкосерийного электромобиля «Газель е-НН». Как заявляет производитель, на одной зарядке ГАЗ SDV сможет проехать до 200 км.

Грузоподъёмность фургона, представленного на выставке, — 1 тонна. Длина кузова составляет 5,5 метра, но конструкция модели позволяет делать машины длиной от 5 до 7 метров.

Пока ГАЗ не обещает запустить фургон SDV в серию, но отмечает, что модель готова к производству — если потенциальные заказчики проявят интерес к такой машине.

 © wroom.ru

 © wroom.ru

 © wroom.ru
Источник: https://wroom.ru/news/15268

ГАЗ, фургон, SDV, Комтранс
  • Badassgoliath Badassgoliath
    06.09.2315:37:56

    А ещё модель сделали электрической

    Пока ГАЗ не обещает запустить фургон SDV в серию, но отмечает, что модель готова к производству — если потенциальные заказчики проявят интерес к такой машине.

    Шансов на это было бы куда больше, сделай они этот фургон бензиновым или газовым. Электромобиль же раза в два дороже. А коммерческие автомобили приобретают для зарабатывания денег, а не для расходования. Реальное преимущество этого фургона — безусловное удобство для курьеров. На которое фирмачам наплевать. И разработчики не могут этого не понимать. Значит, представленный фургон призван скорее демонстрировать возможности ГАЗа. А не как реальный образец для заказов.

    Отредактировано: Badassgoliath~15:41 06.09.23
    #1268219
  • Kolyda Kolyda
    06.09.2318:22:09

    Пока ГАЗ не обещает запустить фургон SDV в серию, но отмечает, что модель готова к производству — если потенциальные заказчики проявят интерес к такой машине.

    Потенциальным заказчикам сейчас наверное проще нанять таджика с электровелосипедом, чем покупать машину и нанимать водителя. Во всяком случае мне доставщики из «Пятерочки» заказы привозят именно так.

    #1268225
    • Вячеслав Шимолин Вячеслав Шимолин
      06.09.2318:56:40

      Ну «Озон» развозит в фургонах.

      #1268226
      • Kolyda Kolyda
        06.09.2319:01:04

        Ну «Озон» развозит в фургонах.

        В пункты выдачи точно на фургонах, частенько вижу во дворе их машину.

        #1268228
        • Вячеслав Шимолин Вячеслав Шимолин
          06.09.2319:07:56

          В том то и дело, что «таджик на самокате», это именно что быстрая доставка и малогабаритная. Все что не — «вот в сей же час», это именно что фургоны. Берут груз и развозят по адресам. Поэтому перспектива у сей модели, есть.

          #1268229
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