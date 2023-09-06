ГАЗ представил фургон для служб доставки

© wroom.ru

Горьковский автозавод показал прототип компактного фургона SDV на открывшейся сегодня в Москве выставке «Комтранс».

Модель ГАЗ SDV создана специально для многочисленных служб доставки и интернет-магазинов таким образом, чтобы упростить работу водителя-курьера. Здесь есть доступ из кабины в грузовой отсек, а в заднем борту установлены роллетная дверь с электроприводом и откидная аппарель. Внутри размещены стеллажи (их можно складывать) и такелажные петли для крепления груза.

Передний модуль ГАЗа SDV — такой же, как у «Соболя НН », но с новым дизайном. А вот сама конструкция принципиально отличается от других коммерческих ГАЗов: у фургона SDV нет рамы. Автомобиль получил несущий кузов — для снижения уровня пола: он составляет всего 30,5 см.

А ещё модель сделали электрической и переднеприводной. Тяговый мотор и батарею позаимствовали у мелкосерийного электромобиля «Газель е-НН ». Как заявляет производитель, на одной зарядке ГАЗ SDV сможет проехать до 200 км.

Грузоподъёмность фургона, представленного на выставке, — 1 тонна. Длина кузова составляет 5,5 метра, но конструкция модели позволяет делать машины длиной от 5 до 7 метров.

Пока ГАЗ не обещает запустить фургон SDV в серию, но отмечает, что модель готова к производству — если потенциальные заказчики проявят интерес к такой машине.

© wroom.ru

© wroom.ru

© wroom.ru