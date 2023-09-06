— Видеоблог Амурский ГХК в августе 2023 года ©Видео с / https://www.youtube.com/embed/CisurJTEeq0В строительстве объектов Амурского газохимического комплекса занято уже более 7 тысяч человек.Прогресс строительства объектов в августе составил: Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CisurJTEeq0 Амурский ГХК в апреле 2023 года Амурский ГХК в мае 2023 Амурский ГХК в июле 2023 года Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :) Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее! slav262 06.09.2023 14:39 0 Амурская область, Амурский ГХК, СИБУР slav262