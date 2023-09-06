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Амурский ГХК в августе 2023 года

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/CisurJTEeq0

В строительстве объектов Амурского газохимического комплекса занято уже более 7 тысяч человек.

Прогресс строительства объектов в августе составил:
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CisurJTEeq0

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Амурская область, Амурский ГХК, СИБУР
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