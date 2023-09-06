Московские предприятия увеличили выпуск продукции машиностроения

За первые 6 месяцев 2023 года производство гидравлических и пневматических двигателей, турбин, насосов, компрессоров и других машин общего назначения выросло на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

А выпуск станков, кузнечно-прессового, литейного и другого оборудования для обработки твердых материалов увеличился на 91,8%.

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Продукция московского машиностроения пользуется огромным спросом внутри страны. Кроме того, осваиваются новые рынки сбыта в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии и Северной Африки. Всего на данный момент в столице работает более 260 предприятий машиностроения, на которых трудятся свыше 11,7 тыс. человек.