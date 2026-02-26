Москва является одним из ведущих центров транспортного машиностроения России: порядка 760 предприятий занимаются выпуском электроники и приборов для автомобилей, поездов, погрузочной техники и других транспортных средств, а также элементов дорожной инфраструктуры.

Предприятия активно разрабатывают инновационные решения — это и современное освещение, и дорожная разметка, и интеллектуальные системы управления светофорами, и электрозарядные станции, и высокотехнологичные дорожные знаки.

Продукция востребована не только в столице, но и в других субъектах России.

Например, «Нанотехнологический центр композитов» разрабатывает и производит изделия на основе новых материалов. В их числе — композитные лотки, защитные футляры для газовых труб, перила, дорожные плиты, которые используются на значимых инфраструктурных объектах страны: мостах и путепроводах, гидротехнических сооружениях и объектах энергетики.

Перила установлены на автомобильных и железных дорогах по всей территории России. Продукцию компании использовали при возведении более 30 мостов и путепроводов на крупных федеральных трассах, на защитных сооружениях Санкт-Петербурга от наводнений, а также на железнодорожном мосту Транссибирской магистрали в Иркутской области.

Еще одно решение — стеклопластиковые лотки, которые используются для сбора и отвода воды с проезжей части магистралей, мостов, путепроводов. Изделия успешно заменяют ранее применявшиеся аналоги — они более износоустойчивы и долговечны.

А компания"ДиагностикаМ" разрабатывает и производит инновационную поисково-досмотровую и рентгеновскую технику.

Оборудование компании используется на железнодорожных вокзалах, в крупнейших аэропортах, в Московском метрополитене и более чем в 50 странах мира. Системы отличаются высокой точностью обнаружения и надежностью в эксплуатации.

Обустраивать столичный метрополитен помогает компания «Белый свет 2000″. Она производит аварийные светильники, световые эвакуационные указатели, блоки аварийного питания, источники бесперебойного питания и аккумуляторные батареи. Продукция компании используется и в других регионах страны — например, в Байкальском железнодорожном тоннеле, на железнодорожных вокзалах Брянска и Казани.

Город помог предприятию компенсировать часть затрат на приобретение оборудования, выдав грант от Московского инновационного кластера.

В рамках офсетного контракта с городом завод"Спецкабель» наладит производство 315 наименований кабельно-проводниковой продукции.

Решения предприятия уже активно используются городскими службами: в московском метро — для построения информационных систем, систем безопасности, связи, противопожарной защиты. Среди них — кабель с защитой от грызунов в виде стальной брони, кабель для обеспечения электропитанием поездов, а также огнестойкий кабель для пожарной безопасности.

АО «Информтехтранс», резидент технопарка «Калибр», более 25 лет работает на рынке производства радиоэлектронного оборудования и разрабатывает комплексные решения для автоматизации движения городского транспорта.

Компания создает технологии, обеспечивающие интеллектуальное управление светофорами, информирование водителей и пешеходов, а также эффективный контроль и распределение транспортных потоков. Все изделия изготавливаются в Москве с использованием отечественных деталей и комплектующих.

Продукция востребована и в Москве, и в других регионах России, и на международном рынке.

Компания «АИР Магистраль» производит дорожные знаки, светофоры, ограждения и автономные системы светового оповещения. Среди разработок — светящиеся дорожные знаки толщиной всего 4 мм, система подсветки светофоров и пешеходных переходов (опора дублирует цвет сигнала), а также демпфирующий прицеп «Гаврош», снижающий тяжесть последствий ДТП.

В числе заказчиков — профильные организации как в Москве, так и в других регионах России. Компания также получила поддержку в виде гранта на приобретение оборудования в размере 15 миллионов рублей от Московского инновационного кластера.

Компания «Гринком» — российский производитель малогабаритной дорожно-строительной техники. Сваебойные установки МСУ-1200М выполняют работы по забивке стоек барьерного ограничения на строительстве новых федеральных дорог М-12, М-4, а также при ремонте и замене барьерного ограждения на автодорогах Москвы. Машина для укладки бордюрного камня МБМ-250 позволяет значительно увеличить производительность и эффективность работ.

Проект «Электрические маневровые тяговые машины Антей» производит и реализует технику для транспортирования рельсового подвижного состава на железнодорожных путях промышленного и городского транспорта.

Сейчас компания выпускает модель Т1 — это компактный и доступный ручной тягач для перемещения легкого подвижного состава. Параллельно ведется разработка более мощной машины А2, способной тянуть составы весом до 1000 тонн, которая планируется к использованию в депо будущей высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Среди партнеров проекта — ведущие предприятия отрасли, такие как «Метровагонмаш», «Трансмашхолдинг» и предприятия городского транспорта. На сегодняшний день оборудование стартапа успешно работает уже в четырех депо Московского метрополитена, а в планах компании — оснастить все современные депо, находящиеся в ведении «Метровагонмаш-Сервис».

Еще один проект — «Биметаллический контактный рельс» — представляет собой специальную систему, которая подает электричество к поездам метро. Новое решение делает энергоснабжение более надежным: снижает потери напряжения, повышает безопасность движения, уменьшает риск незапланированных остановок и позволяет экономить электроэнергию.

Рельс установлен на парковых путях электродепо «Калужское» в рамках пилотного проекта.