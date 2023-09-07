«СОЛЛЕРС Карго» начал производство Sollers Argo по полному циклу

На новом предприятии «СОЛЛЕРС Карго» запущено производство компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo по полному циклу.

Запуск производства состоялся в режиме онлайн-трансляции на площадке международной выставки коммерческих автомобилей COMTRANS 2023.

Новый завод включает в себя линию сварки кабин, оснащенную новейшим оборудованием, и цех сборки автомобилей, технологические операции по окраске кабин осуществляются в окрасочном комплексе Ульяновского автомобильного завода. Новое предприятие было создано менее чем за год внутри индустриальной площадки УАЗа в соответствии с концепцией создания в индустриальном парке УАЗ мультибрендового центра по производству рамных коммерческих автомобилей.

Далее проектом по производству малотоннажных грузовиков Sollers Argo предусмотрена масштабная программа локализации, включающая организацию штамповки, установку локального дизельного двигателя и КПП, элементов шасси, интерьера и экстерьера, и российской электроники.

Sollers Argo представляет собой компактный грузовой автомобиль для городских перевозок и имеет ряд модификаций под любые задачи по доставке грузов. Полная масса от 2,5 тонн, грузоподъёмность менее 1 тонны, а также экологичный двигатель, соответствующий классу Евро-5, дают ему право въезда в центр крупных городов. Отличная манёвренность и минимальный радиус разворота позволяют Argo доставлять товары в районы с самой плотной городской застройкой.

Автомобиль комплектуется экономичным и надёжным дизельным двигателем объёмом 2,0 л., мощностью 130 л.с. при 3600 об/мин, крутящий момент составляет 285 Нм при 2200-2600 об/мин. Argo оснащён всеми необходимыми системами активной и пассивной безопасности, включая подушки безопасности водителя и пассажира, системы ABS, ASR, ESP и др.

Плановые мощности для производства данной модели рассчитаны на выпуск свыше 10 тысяч автомобилей в год в пятилетней перспективе. Общие инвестиции в проект составили свыше 1 млрд рублей.