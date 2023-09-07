КРЭТ открыл в Ульяновске первую бесплатную корпоративную школу радиоэлектроники для детей

В Ульяновске открылась первая бесплатная корпоративная школа радиоэлектроники «УКБП-Start» для детей, где будут обучать основам радиоэлектроники, микропроцессорной техники и программированию.

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Она создана на базе Дворца творчества детей Ульяновским конструкторским бюро приборостроения (УКБП) «Концерна Радиоэлектронные технологии».

Школа «УКБП-Start» будет обучать детей 8-10 лет и 10-13 лет на специальном учебном оборудовании Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, а сам класс после реновации — точная копия рабочего места производственных площадок предприятия. Открытие корпоративного класса УКБП — это еще один шаг в системной работе предприятий КРЭТ, которая направлена на профориентацию детей с раннего возраста и развитие кадрового потенциала.

Младшие группы школы «УКБП-Start» будут изучать основы радиоэлектроники, старшие пройдут курс по основам микропроцессорной техники и программированию. Программы основаны на лучших практиках образовательных организаций России и согласованы со специалистами УКБП.

«Персонал — это самый важный актив любого предприятия. Ульяновское конструкторское бюро приборостроения наращивает производство и повышает стандарты качества продукции, потому заранее готовит будущих квалифицированных специалистов. Создавая школу „УКБП-Start“, мы начинаем знакомить с профессией детей со школьной скамьи и закладываем надежный фундамент для непрерывной и многоступенчатой подготовки специалистов», — отметила заместитель генерального директора по развитию КРЭТ Изумруд Алимурадова.