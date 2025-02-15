Ростех показал один из ключевых элементов управления для импортозамещенного SJ-100

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На этом видео — https://t.me/av...salonmaks/16699

российский блок лазерных гироскопов производства нашего КРЭТ. Это устройство определяет изменение углов ориентации. Без него сегодня не обходятся практически ни один летательный аппарат. Лазерный гироскоп по своей чувствительности намного превосходит механический. Представленный на кадрах образец войдет в состав оборудования импортозамещенного «Суперджета».

На базе лазерных гироскопов КРЭТ создает бортовые инерциальные навигационные системы (БИНС), необходимые для современных летательных аппаратов.Такие БИНС приходят на смену навигационным системам на базе «классических» механических гироскопов, которые не удовлетворяют современным требованиям по времени готовности, ресурсу, надежности и точности. Подобное оборудование либо комбинируется со спутниковыми системами, либо заменяет их.

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