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Roman Wyrzykowski 15 февраля 2025, 15:27 69 Авиация

Ростех показал один из ключевых элементов управления для импортозамещенного SJ-100

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На этом видео — https://t.me/av...salonmaks/16699

российский блок лазерных гироскопов производства нашего КРЭТ. Это устройство определяет изменение углов ориентации. Без него сегодня не обходятся практически ни один летательный аппарат. Лазерный гироскоп по своей чувствительности намного превосходит механический. Представленный на кадрах образец войдет в состав оборудования импортозамещенного «Суперджета».

На базе лазерных гироскопов КРЭТ создает бортовые инерциальные навигационные системы (БИНС), необходимые для современных летательных аппаратов.Такие БИНС приходят на смену навигационным системам на базе «классических» механических гироскопов, которые не удовлетворяют современным требованиям по времени готовности, ресурсу, надежности и точности. Подобное оборудование либо комбинируется со спутниковыми системами, либо заменяет их.

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Источник: https://t.me/aviasalonmaks/16699

лазерный гироскоп, КРЭТ, SJ-100
  • Clausson Clausson
    15.02.2517:35:54

    Всегда восторгали меня эти приборы. Если кто-то ранее не интересовался, скажу, что принцип действия основан на разнице во времени прохождения раздвоенного луча света дистанции (вращающегося кольца) в противоположных направлениях. Точность таких приборов до одной сотой градуса в час.    

    А если уж залезать в историю, то появлению таких приборов и шире лазеров вообще, мы обязаны изучению физиками свойств несуществующего, как показал Эйнштейн*, эфира.

    Атом, космос и лазеры — три технологических столпа развитие которых в 20 веке говорило о величии и могуществе науки конкретной страны. Хорошо, что нам есть на кого и что опираться.

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    *Хотя в обще-то он всего лишь показал, что его знаменитая ТО работает и без учета эфир.

    Отредактировано: Clausson~17:47 15.02.25
    #1296970
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