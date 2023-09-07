«Стандарт-Старвуд» запустила производство пленки для ламинирования фанеры

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Компания «Стандарт-Старвуд» запустила в Нижегородской области серийное производство импортозамещающей пленки для ламинирования фанеры, которая используется в строительстве, мебельном производстве, автомобиле-, вагоно- и судостроении. Ранее ее в основном поставляли из-за рубежа.

Общие инвестиции в проект превысили 130 млн рублей, из которых 50 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития ».

Новое производство размещено в городе Урень. Полная мощность линии по выпуску пленки для ламинирования составляет до 22 млн кв. м в год.

Ранее доля импорта пленки для ламинирования фанеры на российском рынке, по данным компании, составляла от 55% до 70%. В основном ее поставляли производители из Германии, Малайзии и Китая. После запуска еще двух линий по выпуску пленки «Стандарт-Старвуд» намерен снизить долю импорта на 35% и более.

Фенольная пленка представляет собой крафт-бумагу, пропитанную специальным составом (смола с добавлением пигментов, красителей, технологических добавок). Все сырье — отечественное, уровень локализации — 100%. Использование пленки придает фанере повышенную износостойкость.

Фанеру, ламинированную фенольной пленкой, в основном применяют в строительстве, например, в качестве многоразовой опалубки, настилов, при оформлении интерьеров и экстерьеров, а также в автомобиле-, вагоно- и судостроении, мебельном производстве и в других отраслях промышленности.

Заказчиками пленки выступают крупнейшие фанерные заводы России, среди которых «Сегежа Групп», «Свеза», «Сыктывкарский фанерный завод», «Мурашинский фанерный завод», «Фанпром» и др.

Благодаря запуску нового производства на предприятии создано 35 дополнительных рабочих мест, из которых 20 — высокопроизводительные.