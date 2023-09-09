Ростех и РТУ МИРЭА: образовательный проект для школьников

Госкорпорация Ростех и МИРЭА — Российский технологический университет открывают совместные предпрофессиональные инженерные классы в московских школах.

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Основной целью профориентационной и углубленной академической подготовки школьников являются популяризация инженерных профессий в области радиоэлектронной промышленности, отбор лучших абитуриентов для поступления в проект «Код Ростеха» в МИРЭА.

Такие инженеры будут гарантированно трудоустроены на предприятия радиоэлектронного кластера Корпорации, входящие в Объединенную приборостроительную корпорацию и НПО «Высокоточные комплексы». Знакомство с программой опережающей подготовки инженеров на базе новых классов было организовано для директоров 11 школ Москвы, школьников и их родителей.

Участниками проекта стали московские школы №№ 1542, 2070, 947, 1347, 1103, 1231, 1329, 1002, 814, 1514 и школа «Марьина Роща». Учеников инженерных 10-11-х классов, организованных в этих школах при поддержке Госкорпорации Ростех и заказчиков программы — организаций Корпорации — ОПК и НПО «Высокоточные комплексы», ждут углубленное изучение математики, физики, информатики, элективные курсы по изучению технологий современного производства, навыков проектирования и работы в «Компас 3D». Проектно-исследовательская деятельность под руководством преподавателей университета и экспертов предприятий Корпорации включает создание собственных проектов по таким направлениям, как программирование и разработка электронных устройств, «умный город» / «умный дом», кибербезопасность телекоммуникационных систем.

Кроме обязательной программы, ребята смогут принять участие в дополнительных мероприятиях: лекциях и мастер-классах, производственных экскурсиях в РТУ МИРЭА и на предприятия Корпорации: НПП «Исток» им. Шокина, НТЦ «Атлас», НПП «Пульсар» и другие. Будут организованы занятия под руководством специалистов-практиков предприятий Госкорпорации. На курсах по выбору школьники изучат основы сетевой безопасности, основы программирования на языках С++ и Python, программно-определяемые радиотехнологии.

Самые активные ребята смогут представить свои проекты и исследования на профильных олимпиадах и конкурсах и, в случае успеха, получат преимущества в виде дополнительных баллов за индивидуальные достижения при поступлении в РТУ МИРЭА и другие ведущие технические вузы.

Выпускников инженерных классов ждет возможность продолжить обучение по программе «Код Ростеха» в РТУ МИРЭА, в рамках которой осуществляется подготовка специалистов-универсалов и инженерных команд для разработки и выпуска программно-аппаратных комплексов. Сейчас прием ведется на направления «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», «Электроника и наноэлектроника». Перечень программ будет расширен.

Студенты «Кода Ростеха» проходят практику на предприятиях Ростеха, реализуют на ее базе научно-исследовательскую или дипломную работу. Студентам предоставляются социальный пакет, а также мотивационные выплаты (до 50 тыс. в Москве и 25 тыс. в регионах) в зависимости от успеваемости. По окончании обучения выпускники целевых программ всех указанных направлений гарантированно трудоустраиваются на предприятия Корпорации.