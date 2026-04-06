С 5 апреля в Якутске начинается прием документов в образовательный комплекс «Точка будущего». Это школа, где обучение сочетается с развитием личности, а для каждого ребенка создаются условия для раскрытия его потенциала.

Проект реализует благотворительный фонд «Новый дом». Его цель — создать инклюзивную образовательную среду, где дети учатся вместе независимо от жизненных обстоятельств. В комплексе формируют поддерживающую атмосферу, в которой ребенок чувствует уверенность и может пробовать себя в разных направлениях.

Шесть лет назад первую «Точку будущего» открыли в Иркутске, где дети из приемных и обычных семей получили равные возможности. Теперь проект стартует в Якутии. Обучение здесь помимо математики, русского языка и других наук позволит ребенку найти себя в спорте, музыке или творчестве. Пробуя разные направления, он сможет осознанно выбрать свой путь.

Образовательный комплекс расположен в районе Жатая, недалеко от Якутска. Площадь — более 51 тысячи квадратных метров. Кроме учебных и спортивных пространств, есть комфортное жилье для педагогов и семей с приемными детьми. На территории более 26 гектаров создадут лаборатории для экспериментов, спортивный комплекс с бассейном и зал для художественной гимнастики. При выходе на полную мощность комплекс рассчитан на 840 школьников и 200 воспитанников детского сада.

В проекте учли климатические особенности региона: между зданиями предусмотрены теплые переходы, чтобы комфортно перемещаться в любую погоду.

Образовательная модель опирается на опыт иркутской «Точки будущего». В основе — индивидуальный подход, развитие самостоятельности и навыков принятия решений.

На 2026-2027 учебный год открыт набор: воспитанников детского сада (3-7 лет), учащихся младшей школы (1-6 классы) и учащихся старшей школы (7-8 классы). Подать заявку может любой желающий. Для участия нужно заполнить анкету и подтвердить ее в личном кабинете законного представителя.

Прием документов пройдет с 5 по 18 апреля 2026 года. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте проекта и в интернет-сообществах «Точки будущего».