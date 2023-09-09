Свыше 20 тысяч гектаров залежных земель ввели в сельхозоборот в Подмосковье с начала года
С начала года в Подмосковье ввели в оборот более 20 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.
Всего в этом году планируют ввести в оборот 35 тысяч гектаров земли. Только за последнюю неделю под сельское хозяйство передали 1,5 тысячи гектаров.
Сейчас министерство и муниципальные власти готовят дополнительный список земель, которые не используются по назначению. Их будут изымать. В списке уже 1,8 тыс. участков.
- Новая сыроварня открыта в подмосковном Чехове
- Картофелехранилище на 11 тыс. тонн семенного картофеля в подмосковном Талдоме принимает новый урожай
- В Подмосковье 25 тыс. га возвращено в оборот земель сельхозназначения
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!