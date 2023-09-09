Свыше 20 тысяч гектаров залежных земель ввели в сельхозоборот в Подмосковье с начала года

© admokhotsk.khabkrai.ru

С начала года в Подмосковье ввели в оборот более 20 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Всего в этом году планируют ввести в оборот 35 тысяч гектаров земли. Только за последнюю неделю под сельское хозяйство передали 1,5 тысячи гектаров.

Сейчас министерство и муниципальные власти готовят дополнительный список земель, которые не используются по назначению. Их будут изымать. В списке уже 1,8 тыс. участков.