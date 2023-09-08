Костромской СМЗ сдал 11-е промерное судно проекта 3330, досрочно завершив контракт по строительству всей серии для бассейновых администраций РФ.

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Государственная приемочная комиссия 8 сентября подписала приемочный акт на промерное судно класса РРР «X РМС 1,2 А» проекта 3330 «Грач», построенное на АО «Костромской судомеханический завод» по заказу ФКУ «Речводпуть» для ФБУ «Администрация Амурского бассейна внутренних водных путей».

Проект разработан ООО «Горьковское центральное конструкторское бюро речного флота».

Судно завершает серию из 11 единиц промерных судов данного проекта, строившихся по госконтракту на Костромском СМЗ с июня 2021 г. по сентябрь 2023 г. в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

На сегодняшний день построено 10 судов, которые переданы ФГБУ «Канал имени Москвы», ФБУ «Администрация Енисейского бассейна, «Администрация «Волго-Балт», ФБУ «Администрация Печорского бассейна, ФБУ «Администрация Волжского бассейна», ФБУ «Администрация Камводпуть», ФБУ «Администрация Двинско — Печорского бассейна», ФБУ «Администрация Ленского бассейна» и ФБУ «Администрация Амурводпуть».

Для выполнения промерных работ и гидрографических изысканий судно оборудовано современным высокоточным, высокоскоростным автоматизированным промерным комплексом, позволяющим выполнять сплошное сканирование дна акватории, создание 3D — рельефа дна акватории, расчеты и контроль объемов дноуглубительных работ.

Основные технические характеристики: длина габаритная — 18,1 м, ширина габаритная — 3,2 м, высота борта — 0,95 м, осадка по КВЛ — 0,5 м, мощность главного двигателя, — 184 кВт, экипаж/изыскательская партия — 2/4 чел, Автономность — 2 суток.

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