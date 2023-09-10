Сказки села Укурик

Сказка иногда становится реальностью, а порой и не разобрать, где сказка, а где реальный мир. И тогда рождается чудо.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Простите, но в этой моей статье про парк «Тужи», я не буду вам рассказывать о парке «Тужи». Потому что, во-первых, о нем уже многие рассказали, да и еще не раз расскажут. Во-вторых, приезжайте в это потрясающее чудесное место и всё сами увидите.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Я хочу рассказать вам про сказку. Потому что здесь, в парке «Тужи», сказка и быль встретились и сплелись так, что уже нельзя отделить одно от другого. Словно когда-то сам этот парк был сказкой. Он существовал в параллельном сказочном мире, населенный странными существами, идолами и духами из местных верований смеси шаманизма и буддизма.

Но вдруг что-то пошло не так, то ли местный шаман случайно произнес не то заклинание, а может кто-то слишком сильно крутанул молитвенный барабан, но произошло чудо и сказочный мир проявился в мире реальном, а населяющие его мистические существа, с удивлением или ужасом на лицах застыли деревянными и бронзовыми истуканами, не успев даже понять, что произошло.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Впрочем, нет. Сказка стала былью гораздо раньше. В 1967 году, когда в маленьком забайкальском селе Укурик родился Даши Намдаков.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

И хотя родился он в семье, которая принадлежала древнему роду кузнецов-дарханов, а отец — Бальжан Намдаков был народным мастером — занимался скульптурой, резьбой по дереву, ткал ковры, все же Даши это куда больше чем народный мастер — разве не сказка, когда мальчик из далекого забайкальского села становится известным во всем мире скульптором, художником, чьи работы хранятся в музеях многих стран мира.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Даже жизнь Даши была каким-то переплетением сказки и были. Он сам в одном из интервью признавался: «У меня был полноценный богатый мир, просто гигантский, который был насыщен всевозможными духами, животными, существами». Получается внутри Даши всегда жила сказка.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

В юношеском возрасте Даши тяжело заболел, перенес четыре операции, но врачи не смогли ему помочь. Он уже вернулся в Укурик умирать, но о его болезни узнала шаманка, и сумела вылечить Даши с помощью сложного обряда. Где здесь сказка, где быль? Да кто его знает.

Или вот вам еще одно чудо. Я был в селе Укурик. Село как село, в 50 домов, чуть больше 100 человек населения. Ветхие деревянные дома, покосившиеся заборы, коровы на улицах.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Село Укурик © Роман Ковригин/Сделано у нас

Село Укурик © Роман Ковригин/Сделано у нас

И тут же чудесной красоты дацан — буддийский храм.

Дацан села Укурик © Роман Ковригин/Сделано у нас

Построен этот храм по всем канонам буддизма — руками жителей села. Причем задолго до того, как их земляк Даши стал известным скульптором. Вот взяли, собрались в 1991 году, и общим решением села постановили — что вместе построят себе дацан. И построили. Согласитесь — сказочная история.

Парк Тужи © Роман Ковригин/Сделано у нас

Парк «Тужи» был построен по идее и по проекту Даши Намдакова в 2 км от села Укрик, как подарок землякам. Земляки помогали, строили парк всем селом. Помогло и государство в лице правительства Забайкальского края и Минвостокразвития России, выделив средства на строительство инфраструктуры. Парк «Тужи» открыли в 2021 году.

Парк Тужи © Роман Ковригин/Сделано у нас

Но послушайте, такие слова «построили», «открыли» совсем тут не к месту. Такие места не строятся, они рождаются по особенным метафизическим законам мироздания. «Тужи» будто материализовался здесь как граница между двумя вселенными, будто портал между реальностью и сказочным миром. Миром сотканным словно лоскутное одеяло из местных верований как плотной смеси шаманизма и буддизма. На одном берегу реки посетители живут в современных домиках в реальном мире, но переходя через мостик словно через портал, попадают в мир странных существ, духов и идолов.

Вид из сказки на реальный мир © Роман Ковригин/Сделано у нас

Стало даже страшно — а вдруг какой-нибудь шаман снова прочтёт не то заклинание, портал захлопнется, и я навсегда останусь здесь. А чудесные существа оживут, увидев меня, обступят кругом, с любопытством разглядывая странное двуногое существо.

Парк Тужи © Роман Ковригин/Сделано у нас

Впрочем, ну и пусть. Ведь так интересно узнать какие они, какой у них характер, добрые они или злые, расспросить их о том как они живут, о чем думают, о чем мечтают. У них же тоже, я уверен, есть мечты.

Парк Тужи © Роман Ковригин/Сделано у нас

И у меня на одну мечту стало больше. Я теперь мечтаю вернуться сюда, но не так как сейчас — мимолётом, а с семьей на несколько дней, чтобы успеть познакомиться с этим местом получше, подольше подышать этим сказочным воздухом, найти какое-нибудь уединенное место и помедитировать там в одиночестве среди великолепной забайкальской природы. Или просто подумать о том, какая же удивительная у нас страна, где в никому не известном глухом селе может родиться добрая сказка.