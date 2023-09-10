Из Байкала по горной реке на аэролодке. Захватывающая красота!

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В автопробеге #открываемдальний мы посетили «Мыс Капитанов» — это одна из локаций экопарка «Южный Байкал», созданного, в том числе и благодаря Территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия». Например, на «Мысе Капитанов» совсем недавно была замусоренная безхозная территория, а теперь это популярное место отдыха, хотя оно открылось лишь месяц назад. Но на «Мыс Капитанов» можно добраться на автомобиле, а туда куда мы следуем — на машине не доехать — или на аэролодке, или пешком — благо рядом проходят популярные туристические тропы. Это локация «Стрелка», там условия, конечно, спартанские, но зато чистейший воздух и умопомрачительная природа!

Смотрите моё видео про эти прекрасные места.

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-23352697&id=456241098&hd=2