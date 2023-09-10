УВЗ направил Минобороны партию модернизированных БРЭМ-1М

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Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) выполнил этап 2023 года контракта по строительству бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М и отправил в Вооруженные силы России партию этих машин, сообщили журналистам в пресс-службе УВЗ.

«Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) направил в адрес Министерства обороны РФ партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Тем самым завершил этап 2023 года исполнения трехгодичного Государственного оборонного заказа на производство этой инженерной техники», — говорится в сообщении.

«Сегодня мы отмечаем День танкиста с особым трепетом и гордостью, так как наша работа по производству современных боевых машин крайне важна для Отечества. Если раньше бронетехника Уралвагонзавода восхищала мир на военных выставках и динамических показах, то сейчас она уверенно демонстрирует свои возможности в условиях реальных боев. Коллективы предприятий Концерна Уралвагонзавод прикладывают максимальные усилия, чтобы выполнить задачу по обеспечению армии военной техникой качественно и в срок», — приводит пресс-служба слова гендиректора концерна «Уралвагонзавод» Александра Потапова.

БРЭМ-1М разработана специалистами Уральского КБ транспортного машиностроения на базе Т-90, ее унификация с танком очень высокая. Она предназначена для эвакуации поврежденных танков, БМП и других объектов, в том числе прямо из зоны ведения огня, а также для оказания помощи членам экипажа во время ремонта и технического обслуживания.