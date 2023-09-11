© sollers-auto.com

На предприятии «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке началось производство новых пикапов Sollers ST6. Первые серийные экземпляры сошли с конвейера.

Проект организации производства пикапов во Владивостоке предусматривает постепенную локализацию данных автомобилей, в частности, за счет установки двигателей и коробок передач, которые будут выпускаться компанией СОЛЛЕРС на предприятиях в европейской части России. Также приоритетным направлением локализации является использование российской электроники.

Автомобиль Sollers ST6 — это универсальный партнер для решения широкого круга транспортных задач. Полноприводная трансмиссия с понижающей передачей и высокий дорожный просвет позволяют пикапу уверенно чувствовать себя на любом типе дорожного покрытия.

На выбор для Sollers ST6 доступны бензиновый и дизельный двигатели рабочим объемом 2 л. Бензиновый агрегат с турбонаддувом развивает мощность 176 л.с. и максимальный крутящий момент 290 Нм. Мощность дизельного двигателя составляет 136 л.с., а крутящий момент достигает максимального значения в 320 Нм. Моторы отвечают экологическим нормам ЕВРО-5 и комплектуются 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Все версии Sollers ST6 отличают продвинутые системы безопасности. Базовое оснащение включает в себя две подушки безопасности, систему напоминания о непристегнутых ремнях, ABS+EBD, ESC и ассистент старта на подъеме.Пятиместный пикап будет доступен для заказа в комплектациях Base и Comfort и 6 цветовых исполнениях. Уже в стандартной комплектации доступны мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, аудиосистема, электрические регулировки боковых зеркал и электростеклоподъемники, а также подогрев передних сидений и задние датчики парковки. Комплектацию Comfort дополняют такие опции, как кожаная отделка руля и сидений, бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой, мультимедийная система с 6 динамиками и большим сенсорным экраном с системой Apple CarPlay / Android Auto, камера заднего вида.

Грузовой отсек размером 1520×1520×470 мм имеет специальные петли для фиксации содержимого. Грузоподъемность версии с бензиновым двигателем составляет 820 кг, с дизелем — 900 кг.Цены на бензиновую версию Sollers ST6 стартуют с отметки 2,4 млн рублей, на версию с дизельным двигателем — с 2,5 млн рублей. Начало продаж нового пикапа намечено на октябрь 2023 года. Для жителей Дальнего Востока предусмотрены специальные условия: прямая выгода при приобретении новой модели составит 150 тысяч рублей.