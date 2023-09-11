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Новые заводы и цеха

Ленинградская область: открыто производство по выпуску полуприцепов

 © lenobl.ru

Новое производство по выпуску полуприцепов для перевозки светлых и темных нефтепродуктов открылось сегодня в г. Никольское Тосненского района Ленинградской области.

Завод будет работать по маршрутной технологии производства: от роботизированной сварки цистерн до сборки шасси и покраски. Все материалы производства будут находиться на собственных складских помещениях, что позволит обеспечить бесперебойную работу предприятия.

Запуск производства позволил трудоустроить 115 специалистов, мощности рассчитаны на выпуск около 500 полуприцепов из стали и алюминия в год.

Соглашение о социально-экономическом взаимодействии компании «КАПРИ» с правительством Ленобласти подписано на Российском инвестиционном форуме в 2019 году.

Источник: https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/65129/

Ленинградская область, полуприцепы
  • alex4spb alex4spb
    11.09.2318:18:30

    дело нужное!    

    Спрос растёт. На днях «Росспецмаш» опубликовал данные, согласно которым за январь-июль 2023 года отгрузка полуприцепов-бензовозов увеличилась на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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