Ленинградская область: открыто производство по выпуску полуприцепов
Новое производство по выпуску полуприцепов для перевозки светлых и темных нефтепродуктов открылось сегодня в г. Никольское Тосненского района Ленинградской области.
Завод будет работать по маршрутной технологии производства: от роботизированной сварки цистерн до сборки шасси и покраски. Все материалы производства будут находиться на собственных складских помещениях, что позволит обеспечить бесперебойную работу предприятия.
Запуск производства позволил трудоустроить 115 специалистов, мощности рассчитаны на выпуск около 500 полуприцепов из стали и алюминия в год.
Соглашение о социально-экономическом взаимодействии компании «КАПРИ» с правительством Ленобласти подписано на Российском инвестиционном форуме в 2019 году.
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11.09.2318:18:30