Ледоколы Росатомфлота впервые провели сквозь Арктику судно с рекордной грузоподъемностью

В районе мыса Дежнева акватории Северного морского пути атомный ледокол «Таймыр» и универсальный атомный ледокол «Сибирь» завершили проводку балкера «Gingo» (судно типа CapeSize) с грузом 164.5 тыс. тонн железнорудного концентрата.

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Впервые ледоколы ФГУП «Атомфлот» выполняли операцию по проводке судна дедвейтом (грузоподъемностью) свыше 169 тысяч тонн с запада на восток.

Ледокольная проводка состояла из двух этапов. В начале атомоход «Таймыр» обеспечил безопасный проход судна через участок Карского моря от островов Сергея Кирова через проливы Матисена и Бориса Вилькицкого, после чего балкер самостоятельно пересек море Лаптевых. В Восточно-Сибирском море ледокольную проводку обеспечил универсальный атомный ледокол «Сибирь».

"Северный морской путь достаточно популярен у грузоперевозчиков. Понимая погодные условия и ледовую обстановку можно спланировать максимально комфортный и безопасный маршрут для судна. Экипажи атомоходов проделали действительно уникальную ледокольную проводку. Крупнотоннажный балкер преодолел Севморпуть за 13 суток. Стоит отметить, что через Суэцкий канал потребовалось бы в два раза больше времени", — прокомментировал советник генерального директора ФГУП «Атомфлот» Андрей Теницкий.

Протяженность маршрута ледокольной проводки составила 620 миль, средняя скорость движения — 10 узлов.

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