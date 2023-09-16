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Начинается эта четырехполосная магистраль длиной 11,4 километра, а с учетом реконструкции прилегающих улиц — 15,3 километра, у Варшавского шоссе, проходит через деревню Андреевское и Яковлево, где соединяется с дорогой до Калужского шоссе, открытой в 2019 году.

Открытие этой трассы завершило формирование единой транспортной связи от Варшавского шоссе через Калужское и Киевское до Минского шоссе общей протяженностью порядка 40 километров.

Связав напрямую Троицк и Щербинку, трасса стала ещё одним дублером и ЦКАД, а также перспективной магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Построена трасса, как и все другие в столице, по современным технологиям. В её составе три искусственных сооружения — мост через реку Десна, путепровод через пути МЦД-2 и эстакада прямого хода.

В результате транспортная доступность улучшилась более чем у 233 тысяч жителей городов Троицка, Щербинки, а также деревень Яковлево, Черепово, Кувекино, Евсеево, Алхимово, Андреевское, прилегающих СНТ и жилой застройки поселения Десёновское.

По оценке экспертов, ежедневно новой дорогой будут пользоваться порядка 14 тысяч автомобилей, а к концу года — до 16 тысяч. По ряду маршрутов перепробег транспорта сократится примерно на треть, что позволит москвичам экономить в пути до 45% времени. В Щербинке также примерно на треть снизится нагрузка на улицу 40 лет Октября, на 6 процентов — на прилегающий участок Варшавского шоссе.

От шума увеличившегося потока машин жителей деревень Рыбино, Черепово и Алхимово отгородили защитными экранами, которые установлены вдоль трассы на протяжении трех с половиной километров.

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