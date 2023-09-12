РусГидро приступило к строительству Артёмовской ТЭЦ-2

С площадки Восточного экономического форума дан старт строительству Артемовской ТЭЦ-2: в сооружения возводимой РусГидро в Приморском крае станции уложен первый кубометр бетона.

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Проектная электрическая мощность Артемовской ТЭЦ-2 составляет 440 МВт, тепловая мощность — 456 Гкал/ч.

Новая станция заменит Артемовскую ТЭЦ — первую крупную электростанцию на Дальнем Востоке, введенную в эксплуатацию еще в 1936 году. В отличие от старой станции, Артемовская ТЭЦ-2 будет работать не на угле, а на природном газе — самом экологичном виде топлива. Его использование позволит значительно сократить выбросы углекислого газа, полностью исключит выбросы сернистого газа и сажи, отпадет необходимость в складировании золы.

Для выработки электроэнергии на Артемовской ТЭЦ-2 будет использоваться современная, наиболее эффективная парогазовая технология. Оборудование станции будет скомпоновано в два энергоблока, каждый из которых включает в себя газотурбинную установку, котел-утилизатор и паротурбинную установку. Для обеспечения теплоснабжения города Артема с населением более 100 тысяч человек будут установлены три водогрейных котла. Все оборудование изготавливают российские предприятия: газотурбинные установки поставят «Силовые машины», паровые турбины — Уральский турбинный завод, котлы — расположенное в Подольске предприятие «ЗиО».

Артемовская ТЭЦ-2 возводится на площадке, расположенной в нескольких километрах от действующей Артемовской ТЭЦ, в округе города Артем. К настоящему времени расчищена площадка, выполнены подготовительные работы по планировке территории и ограждению площадки строительства, построена подъездная автомобильная дорога, создана необходимая строительная база. На пике строительства здесь будут работать более 2 тыс. человек, а после ввода в эксплуатацию новая станция обеспечит работой 450 человек.

Пуск энергоблоков Артемовской ТЭЦ-2 и завершение строительства станции намечены на 2026 год.

Справка: Артемовская ТЭЦ-2 — один из шести проектов РусГидро в рамках государственной программы по развитию тепловой электроэнергетики Дальнего Востока, реализуемой для замещения изношенных мощностей и обеспечения энергоснабжения новых потребителей, таких как Восточный полигон РЖД. Общая электрическая мощность этих энергообъектов составит 2,1 ГВт, тепловая мощность — более 2500 Гкал/ч. Помимо строительства Артемовской ТЭЦ-2, в рамках программы РусГидро уже ведет работы по возведению Хабаровской ТЭЦ-4 и второй очереди Якутской ГРЭС-2, расширению Нерюнгринской и Партизанской ГРЭС, реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2.

© rushydro.ru

© rushydro.ru

© rushydro.ru

© rushydro.ru

© rushydro.ru