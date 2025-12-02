В цехах «Сибэнергомаш — БКЗ» регулярно проходят контрольные сборки оборудования. В начале ноября в производстве тягодутьевых машин и сосудов состоялась контрольная сборка центробежного дымососа двустороннего всасывания 26-го типоразмера. Особенностью данного дымососа является его первое воплощение в металле — конструкторская документация предоставлена заказчиком и никем ранее данная машина не производилась. В таком случае контроль за производством и сборкой необходим особенно детальный.

Контрольная сборка это поэтапный процесс: предварительно ротор дымососа обкатывается на испытательном стенде после чего отправляется, непосредственно, на сборку, которая происходит на сборочном стенде, изготовленном специально под данный дымосос.

В первую очередь устанавливаются рамы под ходовую часть, далее монтируется корпус улитки дымососа с последующей установкой карманов Рихтера. Следующим этапом демонтируются съёмные части корпуса дымососа. И на заключительной стадии устанавливается ротор — таким образом, чтобы обеспечить необходимые зазоры между всасывающими воронками и рабочим колесом, что и является основной целью всей контрольной сборки. Далее дымосос маркируется для последовательной сборки, разбирается, отравляется на покраску и готовится к отгрузке в адрес заказчика.

— Несмотря на то, что данная машина была изготовлена нашим заводом впервые, контрольная сборка не выявила дефектов и отклонений в конструкции дымососа. Все узлы и механизмы были смонтированы штатно с минимальными доводочными работами — сказался богатый опыт предприятия в производстве машин из собственной линейки продукции с подобным типоразмером и техническими характеристиками, — поделился Дмитрий Волошенко ведущий инженер-технолог «Сибэнергомаш — БКЗ».