Номенклатура продукции «Сибэнергомаш-БКЗ» насчитывает более 60-ти базовых типоразмеров и около 70-ти модификаций осевых и центробежных ТДМ мощностью от 45 до 5600 кВт.

Оборудование «Сибэнергомаш — БКЗ» применяется в различных отраслях промышленности включая энергетику, химическую промышленность и металлургию.

Разработка такой широкой линейки машин для различных отраслей промышленности возможна, если одновременно с компьютерным моделированием физических процессов и созданием математических симуляций, на заводе проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области повышения эффективности аэродинамических характеристик тягодутьевого оборудования.

— Аэродинамика играет ключевую роль в технологии проектирования и производства промышленных вентиляторов и дымососов, — рассказал Михаил Костарев главный конструктор тягодутьевых машин. — Применение современных технологий моделирования и экспериментальных методов обеспечивает высокий уровень качества разработанных решений. НИОКР позволяет разрабатывать новые аэродинамические схемы, модернизировать и изменять раннее разработанные схемы с прогнозируемым и стабильным результатом в части развиваемого давления, производительности, потребляемой мощности машин и эффективности.

В состав конструкторского отдела ТДМ входит экспериментально-исследовательский участок, оснащенный испытательным стендом для проведения модельных испытаний. Наличие экспериментально-исследовательского участка, позволяет Барнаульскому котельному заводу решать задачи по проверке результатов компьютерного моделирования на практике, а также помогает заводу повышать эффективность и надежность машин.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈