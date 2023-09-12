СИБУР в Нижнекамске освоил выпуск пропиленгликоля марки А

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На предприятии СИБУРа в Нижнекамске освоен выпуск пропиленгликоля марки А. Выпущена опытно-промышленная партия продукта, который широко востребован в фармацевтической промышленности, в строительной, косметической и пищевой отраслях.

Потребность российских переработчиков в пропиленгликоле сегодня составляет около 40 тысяч тонн в год, до сих пор практически весь этот продукт импортировался. Предполагается, что запуск производства на «Нижнекамскнефтехиме» позволит обеспечить не менее 20% потребностей российского рынка.

Пропиленгликоль — один из компонентов фармацевтических препаратов и медицинских средств, используется в качестве ингредиента, который обеспечивает стабильность для жидких лекарственных форм, в том числе для инъекционных препаратов. На базе этой субстанции производят лечебные аэрозоли, растворы, гели и мази, также он используется в некоторых медицинских процедурах, например в хромотерапии. Кроме того, его применяют при производстве технической химии, ненасыщенных полиэфирных смол, теплоносителей и противообледенительных жидкостей, лакокрасочных материалов.

Производство пропиленгликоля освоено на специально модернизированной для этого установке «Нижнекамскнефтехима» по выпуску этилцеллозольва. Использованные при этом технические решения позволяют выпускать на оборудовании любой из этих продуктов в зависимости от необходимости. Проект стал результатом совместной работы нескольких служб и подразделений предприятия — научно-технологического и проектно-конструкторского центров, службы главного технолога, специалистов завода олигомеров и гликолей, центральной заводской лабораторией и технического сервиса. В опытно-промышленных испытаниях принимали участие сотрудники НИОСТ — научно-исследовательского центра СИБУРа в Томске.

Отличительной чертой, выпускаемого на нижнекамском предприятии СИБУРа продукта, является низкое содержание примесей. Это позволит удовлетворять спрос в производстве даже самой требовательной к чистоте компонента конечной продукции. Тестовая партия пропиленгликоля была направлена на омологацию нескольким десяткам потребителей, часть из которых уже успешно провела испытания нового продукта.

Гирфанова Светлана, руководитель продуктовой группы Производные пропилена и МАН:

«Идея данного проекта основана на запросах со стороны наших текущих партнеров и направлена на решение сложностей с импортом пропиленгликоля. Учитываем тот факт, что пропиленгликоль в ряде сегментов является одним из портфельных компонентов вместе с малеиновым ангидридом (МАН), стиролом, диэтиленгликолем (ДЭГ) и пр. и крайне важным, является доступность данного продукта на локальном рынке. Успешное ОПИ и положительная обратная связь с рынка, подтверждающая качество, соответствующее импортным аналогам, позволит нам далее двигаться в сторону проекта промышленной мощности, которая позволит обеспечить всю потребность локального рынка».