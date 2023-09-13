«Механик Сизов» перед стартом промысла
14 августа на траулере был поднят Государственный флаг Российской Федерации.
После судно совершило переход по Северному морскому пути в порт приписки «Владивосток» и теперь готово приступить к работе.
«Механик Сизов» построен для ведения промысла минтая и сельди в Беринговом и Охотском морях группой компании РРПК, в рамках Государственной программы инвестиционных квот.
Новый рыболовный траулер оснащен современным оборудованием для переработки улова. Оно позволит производить не только традиционные минтай и сельдь, но и фарш сурими, рыбий жир, рыбную муку.
Справка:
Численность экипажа судна достигает до 155 человек зимой и 135 в летний период. На судне в круглосуточном режиме работают пять служб: общесудовая, судомеханическая, службы добычи и обработки, а также обслуживающий персонал.
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