«Газпром» запустил малотоннажный комплекс СПГ в Амурской области

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Сегодня в Свободненском районе Амурской области состоялся торжественный запуск в работу первого в регионе малотоннажного Комплекса по сжижению природного газа (КСПГ). Проект реализован ООО «Газпром гелий сервис» .

Построенный комплекс является ключевым объектом пилотного проекта по автономной газификации в Амурской области. Производительность комплекса — 1,5 тонны СПГ в час (12,6 тыс. тонн в год). Выпуск продукции будет наращиваться по мере готовности потребителей к приему сжиженного природного газа.

© gazprom.ru

Главным потребителем СПГ станет экологичная газовая котельная, строящаяся в микрорайоне «Амурсельмаш» г. Белогорска — второго по величине города Амурской области. Она заменит действующую мазутную котельную, которая обеспечивает теплом и горячей водой 37 многоквартирных домов, два детских сада, школу и дом культуры.

Продукция комплекса будет доставляться в Белогорск в специальных криогенных автоцистернах на экологичных тягачах, работающих на СПГ. Вблизи газовой котельной в настоящее время завершается сооружение системы приема, хранения и регазификации. Здесь газ будет храниться в сжиженном виде при постоянной температуре и после перевода в газообразное состояние подаваться на котельную.

Наличие производства СПГ в Свободненском районе также позволяет организовать заправку собственного транспорта ООО «Газпром гелий сервис» и в перспективе — техники Амурского газоперерабатывающего завода . Будет также обеспечена возможность поставки СПГ на космодром «Восточный» в соответствии с меморандумом, заключенным между ООО «Газпром гелий сервис» и АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», и другим коммерческим потребителям.

Правительство Амурской области изучит эффективность работы котельной в микрорайоне «Амурсельмаш» и рассмотрит возможности перевода на СПГ других котельных региона. При создании КСПГ «Газпром» предусмотрел возможность в короткие сроки вдвое нарастить производительность комплекса — до 3 тонн в час (25,2 тыс. тонн в год).