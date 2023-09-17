В архангельской Коряжме состоялось открытие ледового дворца

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11 сентября в Коряжме открылся ледовый дворец. На ледовой арене будут проходить групповые занятия по хоккею и фигурному катанию, а также массовые катания.

В новом спортивном комплексе оборудованы фойе с гардеробом, хоккейная площадка с трибунами на 185 мест, четыре раздевалки с душевыми и санузлами, две тренерские комнаты, административно-бытовые помещения и медицинский кабинет. На втором этаже предусмотрено оборудование спортивного и тренажерного залов с раздевалками, душевыми и санузлами, а также бытовые помещения.

Общая стоимость объекта более 400 млн рублей.