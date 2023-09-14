ГК «СПИКОМ» произвела поставку 300 трубных вальцовок в Китай

ГК «СПИКОМ» в рамках исполнения международного контракта произвела отгрузку 300 трубных вальцовок серии «К» и «КО» в Китай для ремонта котельного оборудования судна.

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Промышленная Группа «СПИКОМ» уже 17 лет является официальным представителем Научно-производственного учебного технологического центра (НПУТЦ) и Научно-исследовательской технологической лаборатории (НИТЛ) Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

Вальцовки серии К и КО © www.energoremont.pro

Компания «СПИКОМ», уполномочена и занимается продажей, гарантийным обслуживанием и поставкой запасных частей и комплектующих технологической оснастки и инструмента для изготовления и ремонта теплообменного оборудования. За это время мы заработали себе репутацию качественно- и оперативно работающей компании, в чем убедились уже более 15000 наших клиентов в России и странах СНГ.

Трубные вальцовки К и КО © www.energoremont.pro

Центр объединил в себе все этапы создания современного промышленного инструмента: разработку, проектирование, создание макетных образцов, проведение лабораторных испытаний и исследований, выпуск опытных образцов, проведение натурных испытаний и производство. Проектные, расчетные и исследовательские задачи решаются с использованием самой современной и постоянно обновляемой компьютерной техники и программных средств. Наше производство оснащено современными высокоточными станками-автоматами с числовым программным управлением.

Отгрузка трубных вальцовок в Китай © www.energoremont.pro

На сегодняшний день продукция завода с успехом используется на предприятиях России, а также в 41 стране мира (Австралия, Алжир, Армения, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Голландия, Гонконг, Италия, Израиль, Индия, Иран, Ирландия, Канада, Кения, Китай, Кувейт, Латвия, Литва, Малайзия, Монголия, Нигерия, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, США, Туркмения, Узбекистан, Украина, Черногория, Швеция, Эстония и ЮАР).

Компания СПИКОМ. Поставка вальцовок для ремонта котлов и теплообменников © www.energoremont.pro