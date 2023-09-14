УОМЗ модернизировал медоборудование для выхаживания новорожденных

Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова (УОМЗ) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех провел модернизацию оборудования для выхаживания новорожденных, в рамках которой была значительно снижена доля иностранных комплектующих.

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Проект реализован совместно с Уральским межрегиональным научно-образовательным центром «Передовые производственные технологии и материалы» и Уральским федеральным университетом. Часть средств на модернизацию оборудования поступила из бюджета Свердловской области.

На сегодняшний день порядка 5% новорожденных в России появляются на свет раньше срока, формируя основную статистику младенческой смертности. Поэтому неонатальное медицинское оборудование, позволяющее оказать помощь таким детям, остается высоко востребовано в лечебных и родовспомогательных учреждениях.

Модернизация неонатальных медицинских изделий линейки «Bono» производства УОМЗ — обогревателя для новорожденных «Лучистое тепло-BONO» и открытой реанимационной системы для новорожденных «ОРС-BONO» — позволит увеличить технологическую независимость, что крайне важно сегодня в условиях санкционного давления и геополитической обстановки. В рамках проекта была унифицирована компонентная база и функциональные блоки изделий, снижена доля материалов и комплектующих иностранного производства в составе оборудования.

«Благодаря совместной работе с нашими партнерами проекты по модернизации неонатального оборудования УОМЗ выходят на новый уровень. Независимость от иностранных комплектующих — одна из важнейших задач, которая стоит перед нами», — отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Справка:

Открытая реанимационная система «ОРС-BONO» помогает сократить сроки выхаживания и лечения младенцев, а также снизить риски осложнений или заболеваний, связанных с гипербилирубинемией — желтушкой, которой страдает порядка 60% новорожденных. Это первый отечественный аппарат, который объединяет в себе инфракрасный обогреватель, модуль фототерапии и респираторный блок. Инфракрасный обогреватель «Лучистое тепло» применяется в качестве основного или дополнительного источника тепла при обогреве маленьких пациентов. Неонатологи применяют его в процессе проведения реанимационных мероприятий и сверхинтенсивной фототерапии новорожденных. В числе преимуществ устройства — мобильность и компактные размеры, наличие режима предварительного прогрева, а также равномерное распределение тепла по рабочей зоне. На сегодняшний день оба изделия применяются в лечебных учреждениях России и стран ближнего зарубежья для выхаживания новорожденных.