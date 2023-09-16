«Свеза» обновила несколько производственных линий

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Комбинат «Свезы» в Пермском крае этим летом обновил несколько производственных линий и продолжил подготовку к предстоящей зиме. Общий объём инвестиций составил более 150 млн рублей.

Компания продолжает реализовывать инвестиционную программу 2023 года на фанерном комбинате «Свеза» в Уральском. На сегодняшний день из выделенных 400 млн рублей освоено более 150 млн рублей. Эти средства направлены на модернизацию промышленной площадки, на которой трудятся более 1 тыс. человек.

Во втором квартале на производстве были обустроены подъезд и площадка для перекачки смолы в ёмкости для временного хранения. На линии по подаче сырья заработали инфракрасные камеры коротковолнового диапазона. Внедрённая технология помогает операторам лучше видеть границы открытого варочного бассейна в условиях тумана во время выгрузки сырья. Благодаря этому решению повысится срок службы оборудования.

На площадке по подаче сырья установили лабораторную линию стоимостью более 5 млн рублей. С её помощью специалисты проводят эксперименты в области повышения глубины переработки сопутствующих продуктов древесины. Это перспективное направление позволит «Свезе» расширить продуктовую линейку и начать производить принципиально новый продукт.