В Москве разработали универсальный процессорный модуль

Модуль, разработанный столичной компанией «АТБ Электроника», представляет собой одноплатный компьютер на базе четырехъядерного процессора. Устройство предназначено для использования в качестве компонента автоматизированных систем управления транспортом, телекоммуникационным и медицинским оборудованием.

«Архитектура подобных модулей давно стандартизирована, поэтому переход на устройства российской разработки для пользователей станет безболезненным. Это особенно актуально в ситуации, когда иностранные аналоги ушли с рынка», — отметил основатель компании Роман Дементьев.

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Производитель уже подал документы для внесения изделия в единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Процедуру сертификации завершат до конца года. После этого модуль смогут использовать на объектах критической информационной инфраструктуры.

Первая партия (500 устройств) уже изготовлена и отгружается. Модули успешно применяются в пилотных проектах в медицине, энергетике, автоматизированных системах управления технологическим процессом и в транспортной сфере по всей стране.