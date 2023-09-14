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Электроника, электротехника и приборы

В Москве разработали универсальный процессорный модуль

Модуль, разработанный столичной компанией «АТБ Электроника», представляет собой одноплатный компьютер на базе четырехъядерного процессора. Устройство предназначено для использования в качестве компонента автоматизированных систем управления транспортом, телекоммуникационным и медицинским оборудованием.

«Архитектура подобных модулей давно стандартизирована, поэтому переход на устройства российской разработки для пользователей станет безболезненным. Это особенно актуально в ситуации, когда иностранные аналоги ушли с рынка», — отметил основатель компании Роман Дементьев.

 © www.mos.ru

Производитель уже подал документы для внесения изделия в единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Процедуру сертификации завершат до конца года. После этого модуль смогут использовать на объектах критической информационной инфраструктуры.

Первая партия (500 устройств) уже изготовлена и отгружается. Модули успешно применяются в пилотных проектах в медицине, энергетике, автоматизированных системах управления технологическим процессом и в транспортной сфере по всей стране.
Источник: https://www.mos.ru/news/item/129347073/

разработка, электроника, технологии, импортозамещение, процессоры, модули, Москва,
  • alex4spb alex4spb
    14.09.2316:20:47

    краткость — сестра (C)

    процессор-то какой?    

    Отредактировано: alex4spb~16:21 14.09.23
    #1268603
    • openid.yandex.rukireevvlal kireevvlal
      14.09.2316:53:31

      Сказано же ж: четырехъядерный    

      Тоже таким вопросом при чтении задался. Видать — секрет )))

      #1268605
    • Jorjio774 Jorjio774
      14.09.2317:32:15

      Его собрали на основе доступной электронно-компонентной базы.

      Это из источника. Ну тоесть, до чего смогли дотянуться.   

      #1268610
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