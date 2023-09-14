РЖД реконструировали станцию Ванино на берегу Татарского пролива

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ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) завершило реконструкцию станции Ванино (Хабаровский край) на востоке Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Обновленная инфраструктура позволит нарастить грузопотоки в сообщении с портами на берегу Татарского пролива, сообщается в Telegram-канале РЖД.

Ванино — крупнейший транспортный хаб на берегу Татарского пролива, который обеспечивает внешнеторговые связи, является ключевым логистическим звеном в сообщении с Сахалином, Камчаткой, Чукоткой и Магаданской областью.

Строительство вели без остановки работы железнодорожного узла. В результате были модернизированы два из трех парков, уложены более 22 км пути и 51 стрелочный перевод, построены два приемоотправочных пути, длина действующих 14-ти путей увеличена в 2,5 раза. Также было отсыпано около 400 тыс. куб. м земляного полотна. Станция переведена с аналоговой на цифровую систему управления движением.

Новая инфраструктура даст возможность принимать поезда длиной 71 вагон и массой 7100 тонн (ранее 2500 тонн). Это снизит потребность в маневровых операциях и в целом увеличит скорость обработки составов.