В Мурманской области запустили движение по новому мосту через реку Кола

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Открыто движение по автодорожному мосту через реку Кола. Об этом сообщает официальный новостной канал «РЖД». Объект построили взамен прежнего моста, как часть проекта по созданию железнодорожной линии «Выходной — Лавна». Длина сооружения — 397 метров. Конструкция состоит из 14 пролетов и 15 опор. Работы предыдущими застройщиками велись с 2014 по 2020 год. Железнодорожники завершили строительство объекта: уложили асфальт на мосту и подходах, установили элементы ограждения, освещения и провели отделочные работы.

Объект является частью проекта по созданию железнодорожной линии «Выходной — Лавна»

Теперь, когда новый мост готов, старый планируют демонтировать, чтобы продолжить развитие станции Выходной.