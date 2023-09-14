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Дорожное строительство

В Мурманской области запустили движение по новому мосту через реку Кола

 © murman.tv

Открыто движение по автодорожному мосту через реку Кола. Об этом сообщает официальный новостной канал «РЖД». Объект построили взамен прежнего моста, как часть проекта по созданию железнодорожной линии «Выходной — Лавна». Длина сооружения — 397 метров. Конструкция состоит из 14 пролетов и 15 опор. Работы предыдущими застройщиками велись с 2014 по 2020 год. Железнодорожники завершили строительство объекта: уложили асфальт на мосту и подходах, установили элементы ограждения, освещения и провели отделочные работы.

Объект является частью проекта по созданию железнодорожной линии «Выходной — Лавна»

Теперь, когда новый мост готов, старый планируют демонтировать, чтобы продолжить развитие станции Выходной.
Источник: https://murman.tv/news-n-14767--v-m...ie-po-novomu-mostu-cherez-reku-kola

РЖД, мост, Мурманская область
  • Badassgoliath Badassgoliath
    14.09.2317:23:25

    Открыто движение по автодорожному мосту

    Автодорожному.

    как часть проекта по созданию железнодорожной линии

    Железнодорожной линии.

    уложили асфальт на мосту и подходах

    Асфальт.

    Так это какой мост? Автомобильный или железнодорожный?

    #1268608
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