В Мурманской области запустили движение по новому мосту через реку Кола
Открыто движение по автодорожному мосту через реку Кола. Об этом сообщает официальный новостной канал «РЖД». Объект построили взамен прежнего моста, как часть проекта по созданию железнодорожной линии «Выходной — Лавна». Длина сооружения — 397 метров. Конструкция состоит из 14 пролетов и 15 опор. Работы предыдущими застройщиками велись с 2014 по 2020 год. Железнодорожники завершили строительство объекта: уложили асфальт на мосту и подходах, установили элементы ограждения, освещения и провели отделочные работы.
Объект является частью проекта по созданию железнодорожной линии «Выходной — Лавна»
Теперь, когда новый мост готов, старый планируют демонтировать, чтобы продолжить развитие станции Выходной.
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