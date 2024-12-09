Открылось движение поездов по новому железнодорожному мосту через реку Преголя в Калининграде

© kzd.rzd.ru

Сегодня, 9 декабря, открылось движение поездов по железнодорожному мосту через реку Преголя в Калининграде. Первый грузовой состав проследовал по нему со станции Калининград-Сортировочный на станцию Балтийск.

Строительство разводного моста началось в конце 2021 года на средства инвестиционной программы ОАО «РЖД». Новая конструкция заменит стоящий рядом двухъярусный мост, построенный в пятидесятых годах прошлого столетия и эксплуатировавшийся в последние годы с ограничениями по грузоподъемности и скорости движения поездов.

Длина нового мостового перехода составляет 237 м, что на 37 м больше действующего. Конструкция состоит из четырех железобетонных опор и трех металлических пролетных строений. Её главной особенностью является вертикально-подъемный механизм, который будет поднимать центральный пролет на высоту 24,9 м, обеспечивая пропуск судов по реке Преголя. Для включения моста в путевую инфраструктуру с двух сторон было уложено 3,6 км рельсошпальной решетки, возведены опоры контактной сети, на участке протяженностью 1,5 км обустроены новые системы железнодорожной автоматики. В ноябре проведены испытания сооружения, по результатам которых получено заключение о возможности запуска движения по мосту.

В следующем году строители выполнят работы, не влияющие на движение поездов. Установят шумозащитные экраны, проведут остекление башен и машинного зала, а также пуско-наладочные работы подъемного оборудования. Готовность объекта составляет 92%. Работы полностью будут завершены в 2025 году.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈