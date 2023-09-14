ГТЛК поставила 17 троллейбусов в Брянск в рамках нацпроекта БКД

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АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставило МУП «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска все 17 троллейбусов «Адмирал» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Троллейбусы — российского производства, низкопольные, отлично подходят для эксплуатации в условиях современного города, способны работать в диапазоне температур от -40°C до +40°C.

© Фото из открытых источников

Напомним, что в 2022 году ГТЛК поставила в Брянск по программе 14 троллейбусов, кроме того, по планам нацпроекта в регион должны быть переданы еще 10 машин не позднее 2024 года. Всего по плану БКД на 2023 год ГТЛК поставит 383 ед. пассажирской техники в 13 городских агломераций.

Поставки осуществляются в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».