«Атоммаш» отгрузил корпус ядерного реактора для 2-го энергоблока строящейся Курской АЭС-2

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Завод «Атоммаш» в Волгодонске Ростовской области отгрузил корпус ядерного реактора для второго энергоблока строящейся Курской АЭС-2.

«С производственной площадки „Атоммаш“ машиностроительного дивизиона государственной корпорации „Росатом“ отгружен корпус атомного реактора нового типа — ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Оборудование предназначено для второго энергоблока Курской АЭС-2″, — говорится в сообщении №Атоммаша».

В пресс-службе уточнили, что корпус российского реактора ВВЭР-ТОИ создан на базе ВВЭР-1200. «Атомные реакторы нового типа обладают повышенной мощностью и улучшенными технико-экономическими показателями, а также повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям. Оборудование изготовлено из безникелевой стали и соответствует требованиям МАГАТЭ в области безопасности», — уточнили на предприятии. Его корпус весит 340 тонн. Отправка будет идти с помощью водного и наземного транспорта.

От своего предшественника он отличается меньшим количеством швов. Их четыре, а было шесть. По словам специалистов, благодаря этому повысилась устойчивость к внешним воздействиям. Корпус способен выдерживать давление в 250 атмосфер, что выше рабочего в 1,4 раза. Это сравнимо с давлением воды на глубине 2,5 километра.

Новейшая станция, сооружаемая в Курской области, укрепит энергетическую безопасность Центрального федерального округа. Курская АЭС-2 поэтапно заместит энергоблоки действующей Курской АЭС, построенной во времена СССР. Новый проект отвечает всем современным российским и международным требованиям в области безопасности ядерной энергетики. Проектирование и строительство станции осуществляет инжиниринговый дивизион «Росатома».

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