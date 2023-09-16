В Нальчике открылся Центр современного пятиборья

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Сегодня в Нальчике состоялась торжественная церемония открытия крупного спорткомплекса для занятий современным пятиборьем, который построен в микрорайоне Нальчика Искож по улице Ашурова. Объект построен по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», на его возведение республике было выделено 358 миллионов рублей из федерального бюджета.

Площадь спортивного сооружения составляет почти 8 тысяч квадратных метров. Спорткомплекс оснащен современным спортивным оборудованием для полноценных тренировок пятиборцев. Здесь есть один большой универсальный спортзал с 242 посадочными местами для болельщиков и два малых — тренажерный и гимнастический. Имеется также зал для фехтования, пневматический тир с 10 огневыми рубежами и 50-метровый бассейн на 6 дорожек с трамплинами и трибунами на 192 места.

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В программу соревнований по современному пятиборью входят конный спорт, фехтование, плавание, бег и стрельба. Эта дисциплина способна дать импульс развитию сразу нескольких видов спорта в республике и охватить значительное число юношей и девушек.

© glava.kbr.ru

© glava.kbr.ru

Сейчас отделение по современному пятиборью функционирует на базе республиканской школы олимпийского резерва. 9 тренеров ведут группы, в которых занимается 380 юных спортсменов. Есть успехи в межрегиональных, всероссийских и международных состязаниях.

Открытие нового спорткомплекса призвано дать новый мощный импульс для развития этого вида спорта. Его оснащение позволяет создать базу для подготовки спортсменов и проведения соревнований всероссийского и международного уровня.

© glava.kbr.ru

© glava.kbr.ru