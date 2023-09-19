Ростсельмаш выпустил в Таганроге первые косилки

© rosspetsmash.ru

Таганрогский филиал дивизиона прицепной и навесной техники Ростсельмаш (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») произвел первую партию роторных косилок серии STRIGE. Продукция прошла тестовую обкатку, приемку ОТК и на днях будет отгружена официальному дилеру в Республику Казахстан.

Таким образом, компания четко придерживается ранее озвученных планов.

Напомним, 13 мая 2022 года в городе Таганроге Ростовской области, был дан официальный старт реконструкции производственной площадки Ростсельмаш по выпуску прицепной и навесной техники, расположенной на территории бывшего ТагАЗа. Инвестиционный проект стоимостью 1,5 млрд. рублей предполагает полную реконструкцию зданий, строительство коммуникаций и оснащение цехов современным производственным оборудованием, подключение всех коммуникаций. Планируемый объем выпускаемой продукции 3 млрд. рублей в год, с перспективой ежегодного увеличения на 10-15%.

Спустя ровно год, в мае 2023 года, приступил к работе первый корпус — раскройно-заготовительный. В августе на предприятии было организовано уже 300 рабочих мест.

В данный момент на таганрогской площадке работы по реконструкции и строительству филиала находятся в финальной стадии. На данный момент завершены остекление, ремонт кровли на всех производственных и административных корпусах, проведены все коммуникации, ведется заливка асфальта, завершается ремонт проходной и столовых. Сборочный корпус площадью площадь 37 800 м² намечено сдать в четвертом квартале 2023 года, поэтому все технологические этапы: от шлифовки и резки металла до сборки, — пока сосредоточены внутри раскройно-заготовительного корпуса. Сегодня здесь производство осваивает новые виды продукции. Рабочие приступили к изготовлению первых дисковых борон и роторных косилок с кондиционером серии SAPSUN. К началу 2024 г. все виды навесных и прицепных косилок Ростсельмаш, а также пресс-подборщики, бороны, культиваторы, посевные комплексы и прицепные опрыскиватели будут производить на территории Таганрогского филиала. Освоение сельскохозяйственной техники таганрогскими рабочими ведется под контролем опытных технологов и мастеров.

«К 2024 году производство будет работать в полную силу. Новая площадка будет предприятием полного цикла, включая собственный испытательный полигон», — отмечает Александр Виноградов, генеральный директор дивизиона прицепной и навесной техники Ростсельмаш.