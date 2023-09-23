Кабардино-Балкария ввела 5 700 га орошаемых земель
Кабардино-Балкария в 2019-2023 годах при господдержке ввела более 30,5 тыс. га орошаемых сельхозземель, в том числе, 5,7 тыс. га — в текущем году, сообщила пресс-службе Кабмина республики.
За пять лет объём государственной поддержки на реализацию мероприятий по мелиорации превысил 2,3 млрд рублей. Средства выделялись из федерального и республиканского бюджетов, говорится в сообщении.
В частности, в АПК региона устанавливаются дождевальные машины, спринклерные системы орошения, а также системы капельного орошения.
Работы по мелиорации осуществляются в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России».
Источник: https://www.zol.ru/n/3a046
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