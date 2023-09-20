Шесть полос — южному въезду в Казань
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-67937894&id=456240653&hash=3ede5814a67b049e
Долгожданный объект готов: гости и жители города уже могут оценить новую дорогу на въезде в столицу Татарстана.
Дорожники расширили с четырёх до шести полос участок Р-239 с 10-го по 13-й км, чтобы разгрузить его: ежедневная интенсивность движения здесь составляет более 55 000 автомобилей. Это не только позволит сделать проезд комфортным, но и даст дополнительный импульс развитию региона.
На этом не остановимся — трассу продолжим модернизировать и дальше. Сейчас переводим в четыре полосы два участка: с 43-го по 53-й км и с 340-го по 346-й км. В будущем также реконструируем отрезок с 20-го по 43-й км, где будет построен обход посёлка Сокуры.
- В Татарстане ввели в эксплуатацию первый участок трассы Казань — Екатеринбург
- В Татарстане открыли участок автодороги М7 «Волга»
- В Татарстане открыто рабочее движение по новому мосту через реку Свиягу
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!