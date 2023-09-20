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Долгожданный объект готов: гости и жители города уже могут оценить новую дорогу на въезде в столицу Татарстана.

Дорожники расширили с четырёх до шести полос участок Р-239 с 10-го по 13-й км, чтобы разгрузить его: ежедневная интенсивность движения здесь составляет более 55 000 автомобилей. Это не только позволит сделать проезд комфортным, но и даст дополнительный импульс развитию региона.

На этом не остановимся — трассу продолжим модернизировать и дальше. Сейчас переводим в четыре полосы два участка: с 43-го по 53-й км и с 340-го по 346-й км. В будущем также реконструируем отрезок с 20-го по 43-й км, где будет построен обход посёлка Сокуры.