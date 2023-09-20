Мануфактура-фабрика в Москве

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Мануфактура Invisiline в Москве

Архитекторы GEOMETRIX вдохнули новую жизнь в цех исторической фабрики 1885 года, обновив его архитектуру и расположив в нём производство вентиляционных диффузоров Invisiline.

Нами была проведена огромная работа: зачистка всей основы здания, как фасадной, так и внутренней. Мы хотели показать аутентичность исторического кирпича, обнажить оригинальные колонны, своды потолков и металлические балки.

Например, в помещении склада, когда мы сбивали штукатурку, обнаружилось, что одна из стен некогда была фасадной. И в 1895 году при расширении фабрики к этой стене было пристроено левое крыло здания. Фасадные окна сняли и заложили проёмы кирпичом, но одно окно сохранилось. Нам повезло увидеть законсервированное в кирпичной кладке деревянное окно 1895 года с чугунной фурнитурой. Штукатурку сбили, кирпич и раму отпескоструили, теперь невозможно поверить, что окну более ста лет.

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© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Наша концепция основывается на двух актуальных принципах: сохранение архитектурного наследия и технологичное производство. Даже к таким моментам, как проектирование оснасток мы подошли творчески — геометричные динамичные линии, вырезанные на лазерном станке органично вписываются в основу старинного цеха.

Своды, зачищенные и покрытые лаком, эффектно подсвечиваются современными не стробящими лампами. Чтобы вернуть колоннам первозданный вид пришлось поработать несколько месяцев: на них зачищали новые слои отделки, красили губками для сохранения эффекта старины и вручную шлифовали каждую наждачной бумагой.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Зона ожидания уютно обволакивает лепестком из нержавейки — это сложная параметрическая конструкция, которую мы проектировали для выставки АрхМосква и которая отлично вписалась на производство, как символ технологичного подхода к производству диффузоров Invisiline.

Само производство имеет логичный круговой цикл, каждая оснастка, каждое оборудование не просто так занимает своё место, а является важным звеном в концепции бережливого производства.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru