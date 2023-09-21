Автобусы КАМАЗ для Омска

«КАМАЗ» закрыл контракт на поставку партии газомоторных автобусов НЕФАЗ в Омск.

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«КАМАЗ» поставил 20 газомоторных автобусов НЕФАЗ-5299-40-57 в Омск в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Новая автотехника уже поступила в распоряжение муниципального пассажирского предприятия № 8. «Без сомнения, обновление подвижного состава, замена старых автобусов на экологически чистые является существенным положительным вкладом в экологию Омска. Оснащение подвижного состава традиционно отвечает требованиям, которые мы предъявляем к комфортному и качественному транспортному обслуживанию», — подчеркнул мэр Омска Сергей Шелест. Он также отметил, что после проведения процедур первичного технического обслуживания и постановки на учёт, ориентировочно к 1 октября, автобусы НЕФАЗ выйдут на самые востребованные омские маршруты, в том числе на магистральный маршрут № 33.

«КАМАЗ» является ключевым поставщиком автобусов по программе «Безопасные и качественные дороги». Так, в рамках реализации этого национального проекта компания поставила в российские регионы уже 484 автобуса НЕФАЗ 5299-40-57. Мы готовы и в дальнейшем способствовать обновлению общественного транспорта в городах и поставлять пассажирскую технику, отвечающую самым современным требованиям безопасности, комфорта и экологичности", — сказал директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров.