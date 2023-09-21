Автобусы КАМАЗ для Омска
«КАМАЗ» закрыл контракт на поставку партии газомоторных автобусов НЕФАЗ в Омск.
«КАМАЗ» поставил 20 газомоторных автобусов НЕФАЗ-5299-40-57 в Омск в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Новая автотехника уже поступила в распоряжение муниципального пассажирского предприятия № 8. «Без сомнения, обновление подвижного состава, замена старых автобусов на экологически чистые является существенным положительным вкладом в экологию Омска. Оснащение подвижного состава традиционно отвечает требованиям, которые мы предъявляем к комфортному и качественному транспортному обслуживанию», — подчеркнул мэр Омска Сергей Шелест. Он также отметил, что после проведения процедур первичного технического обслуживания и постановки на учёт, ориентировочно к 1 октября, автобусы НЕФАЗ выйдут на самые востребованные омские маршруты, в том числе на магистральный маршрут № 33.
«КАМАЗ» является ключевым поставщиком автобусов по программе «Безопасные и качественные дороги». Так, в рамках реализации этого национального проекта компания поставила в российские регионы уже 484 автобуса НЕФАЗ 5299-40-57. Мы готовы и в дальнейшем способствовать обновлению общественного транспорта в городах и поставлять пассажирскую технику, отвечающую самым современным требованиям безопасности, комфорта и экологичности", — сказал директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров.
Справка:
Рестайлинговый низкопольный автобус НЕФАЗ-5299-40-57 создан, чтобы обеспечивать городскую мобильность с заботой об экологии, тишине и комфорте для пассажиров. При этом все поставленные в Омск автобусы оборудованы северным пакетом, кондиционером с обогревом, а также комплектом телематического оборудования (видеокамерами, салонным табло, речевым информатором), тахографом. Автобус разработан для удобного перемещения всех категорий пассажиров и полностью соответствует программе «Доступная среда». Общая пассажировместимость автобуса — 96 человек, 29 мест предусмотрены для сидящих пассажиров.
Модель НЕФАЗ 5299-40-57 является одной из самых востребованных в продуктовом портфеле «КАМАЗа». Учитывая новые условия, автобусы поставляются с санкционно устойчивыми компонентами отечественного производства и компонентами из дружественных стран. В компании своевременно были решены вопросы импортозамещения. Сегодня «КАМАЗ» готов поставлять в российские регионы современный комфортабельный пассажирский транспорт, покрывая спрос и обеспечивая технологический суверенитет страны.
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