Ижевские оружейники создали новые грозные БПЛА
«Плохая новость для украинских воздушных сил». С такими заголовками вышли статьи в западной прессе. Поводом для пессимизма западных военных аналитиков стали кадры поражения «Ланцетом» истребителя ВСУ в глубоком тылу, там, куда раньше российские ударные дроны не дотягивались. В бой вступила новая разработка завода «Аэроскан» группы компаний ZALA AERO.
Большой «Ланцет», или «изделие 51» смог достать цель на расстоянии более 70 километров от линии фронта. В Днепропетровской области на аэродроме Долгинцево был поражен украинский истребитель МиГ-29. То, что барражирующие боеприпасы из Ижевска могут работать на таком расстоянии, подтверждается видеосъемкой.
«Изделие 51″ было существенно модернизировано и существенно увеличило дальность применения, что открывает новые тактические возможности для наших войск», — отмечает военный эксперт, основатель проекта Lostarmour.info Сергей Ситницкий.
«Ланцеты» прекрасно зарекомендовали себя на фронте. Это простое, эффективное и наглядное оружие. В начале августа «Ланцет» уничтожил уже второй немецкий комплекс противовоздушной обороны IRIS-T стоимостью 140 миллионов долларов.
«Любая натовская техника так же поражается, как и советская. На счету „Ланцетов“ есть и Leopard, и Bradley, и Stryker, и прочая бронетехника, переданная все странами НАТО», — продолжает Сергей Ситницкий.
Не случайно День оружейника президент отмечал на заводе «Аэроскана» в Ижевске, где и выпускают «Ланцеты».
Генеральный конструктор компании «Аэроскан» Александр Захаров провел Владимира Путина по цехам завода, давая необходимые пояснения.
Впервые глава государства приехал не в крупный оружейный концерн, которыми так славится удмуртская земля, а к частному производителю.
Александр Захаров начинал сборку беспилотников в небольшом помещении. Сейчас «Аэроскан» — солидное предприятие, которое выкупило разорившийся торговый центр и превратило его в современный высокотехнологичный завод. При этом не было потрачено ни копейки бюджетных денег.
«Какие бы ни были деньги, бюджетные, небюджетные, они все равно ресурс нашей страны, и все равно оно сделано на деньги нашей страны», — считает генконструктор компании «Аэроскан».
Путина провели по всем цехам, в которых проходит каскадная сборка «Ланцетов». Заглянули и в тренажерный комплекс, где проходят подготовку операторы БПЛА.
Визит президента — это высочайшая оценка работы всех инженеров и конструкторов «Аэроскана».
Более 600 успешных поражений целей «Ланцетами» всех типов. Тут все четко: дрон-разведчик обнаруживает вражескую технику и фиксирует ее уничтожение.
В конкретном случае, например, «Ланцет» летит в зенитный ракетный комплекс «Стрела 10». Расчет ПВО обнаружил на радаре беспилотник и успел выпустить по нему ракету, но было поздно.
Путину показали не только «Ланцеты». За спиной президента можно увидеть беспилотник, напоминающий своим обликом уже знаменитые «Герани», которые регулярно наносят удары по военной инфраструктуре глубоко в тылу: по Киеву, Одессе и Львову. Барражирующий боеприпас от ижевских разработчиков будет еще лучше.
Еще один новейший ударный беспилотник от ZALA «Италмас», по-удмуртски цветочек семейства лютиковых, продолжает развитие темы «Гераней» с двигателями внутреннего сгорания. Но это полностью отечественная разработка хоть отдаленно и напоминает иранские Shahed.
В отличие от электрического «Ланцета», это дрон с двигателем внутреннего сгорания. Топливо заливается в крылья, которые и являются огромным бензобаком. Соответственно, летит беспилотник намного дальше.
«Он более глубинного действия. То есть это за 200 километров и с увеличенной боевой частью. Вот такой», — объясняет Александр Захаров.
Первые испытания беспилотника начались еще зимой на полигоне под Ижевском. «Италмас» за эти месяцы довели до ума, и «удмуртский цветочек» практически готов к поставкам на фронт.
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21.09.2314:28:00