Ижевские оружейники создали новые грозные БПЛА

Ланцет © cdnstatic.rg.ru

«Плохая новость для украинских воздушных сил». С такими заголовками вышли статьи в западной прессе. Поводом для пессимизма западных военных аналитиков стали кадры поражения «Ланцетом» истребителя ВСУ в глубоком тылу, там, куда раньше российские ударные дроны не дотягивались. В бой вступила новая разработка завода «Аэроскан» группы компаний ZALA AERO.

Большой «Ланцет», или «изделие 51» смог достать цель на расстоянии более 70 километров от линии фронта. В Днепропетровской области на аэродроме Долгинцево был поражен украинский истребитель МиГ-29 . То, что барражирующие боеприпасы из Ижевска могут работать на таком расстоянии, подтверждается видеосъемкой.

«Изделие 51″ было существенно модернизировано и существенно увеличило дальность применения, что открывает новые тактические возможности для наших войск», — отмечает военный эксперт, основатель проекта Lostarmour.info Сергей Ситницкий.

«Ланцеты» прекрасно зарекомендовали себя на фронте. Это простое, эффективное и наглядное оружие. В начале августа «Ланцет» уничтожил уже второй немецкий комплекс противовоздушной обороны IRIS-T стоимостью 140 миллионов долларов.

«Любая натовская техника так же поражается, как и советская. На счету „Ланцетов“ есть и Leopard, и Bradley, и Stryker, и прочая бронетехника, переданная все странами НАТО», — продолжает Сергей Ситницкий.

Не случайно День оружейника президент отмечал на заводе «Аэроскана» в Ижевске , где и выпускают «Ланцеты».

Генеральный конструктор компании «Аэроскан» Александр Захаров провел Владимира Путина по цехам завода, давая необходимые пояснения.

Впервые глава государства приехал не в крупный оружейный концерн, которыми так славится удмуртская земля, а к частному производителю.

Александр Захаров начинал сборку беспилотников в небольшом помещении. Сейчас «Аэроскан» — солидное предприятие, которое выкупило разорившийся торговый центр и превратило его в современный высокотехнологичный завод. При этом не было потрачено ни копейки бюджетных денег.

«Какие бы ни были деньги, бюджетные, небюджетные, они все равно ресурс нашей страны, и все равно оно сделано на деньги нашей страны», — считает генконструктор компании «Аэроскан».

Путина провели по всем цехам, в которых проходит каскадная сборка «Ланцетов». Заглянули и в тренажерный комплекс, где проходят подготовку операторы БПЛА.

Визит президента — это высочайшая оценка работы всех инженеров и конструкторов «Аэроскана».

Более 600 успешных поражений целей «Ланцетами» всех типов. Тут все четко: дрон-разведчик обнаруживает вражескую технику и фиксирует ее уничтожение.

В конкретном случае, например, «Ланцет» летит в зенитный ракетный комплекс «Стрела 10». Расчет ПВО обнаружил на радаре беспилотник и успел выпустить по нему ракету, но было поздно.

Путину показали не только «Ланцеты». За спиной президента можно увидеть беспилотник, напоминающий своим обликом уже знаменитые «Герани» , которые регулярно наносят удары по военной инфраструктуре глубоко в тылу: по Киеву, Одессе и Львову. Барражирующий боеприпас от ижевских разработчиков будет еще лучше.

Еще один новейший ударный беспилотник от ZALA «Италмас», по-удмуртски цветочек семейства лютиковых, продолжает развитие темы «Гераней» с двигателями внутреннего сгорания. Но это полностью отечественная разработка хоть отдаленно и напоминает иранские Shahed.

В отличие от электрического «Ланцета», это дрон с двигателем внутреннего сгорания. Топливо заливается в крылья, которые и являются огромным бензобаком. Соответственно, летит беспилотник намного дальше.

«Он более глубинного действия. То есть это за 200 километров и с увеличенной боевой частью. Вот такой», — объясняет Александр Захаров.

Первые испытания беспилотника начались еще зимой на полигоне под Ижевском. «Италмас» за эти месяцы довели до ума, и «удмуртский цветочек» практически готов к поставкам на фронт.