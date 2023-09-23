В Ставрополе открылся центр подготовки специалистов для машиностроения

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Ставропольский радиозавод «Сигнал» (входит в «Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех), Союз машиностроителей России и Северо-Кавказский федеральный университет открыли в Ставрополе новый учебный центр подготовки высококвалифицированных специалистов машиностроительной отрасли. В нём смогут проходить обучение до 500 человек в год.

Предприятия Ставропольского края наращивают объём выпуска продукции военного назначения. Сегодня крайне востребована подготовка высококвалифицированных кадров для оборонно-промышленного комплекса. С этой целью радиозаводом «Сигнал» совместно с СКФУ создан новый образовательный центр по модели «университет — предприятие».

Реализация основной теоретической подготовки новый в новом учебном центре будет осуществляться представителями профессорско-преподавательского состава СКФУ. Практическая − ведущими специалистами завода «Сигнал».

"Главная наша задача — укрепить кадровый потенциал нашего завода, отработать схему, которая будет интересна другим машиностроительным предприятиям региона, а также откорректировать возможные сложности, возникающие между теорией и практикой. На сегодня уже сформулированы основные направления работы", − отметил генеральный директор ПАО «Сигнал», председатель Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» Андрей Кочерга.

Шесть учебных аудиторий нового учебного центра станут образовательной площадкой для подготовки будущих специалистов на этапе среднего профессионального и высшего образования, а также для переподготовки вновь прибывших сотрудников, не имеющих специального образования. Кроме того, уже действующие работники смогут получить смежную профессию и повысить квалификацию.

Открывшийся компьютерный класс позволит совершенствовать знания и практические навыки в сфере инновационных информационных и цифровых технологий. Класс индивидуальной подготовки поможет учесть специфику каждой специальности, предполагающей определенный период прохождения курсов повышения квалификации.

СКФУ и «Сигнал» ведут работу по организации научного отдела, основной задачей которого станет создание наукоемкой продукции и конкурентоспособных образцов новой техники и материалов, ориентированных на рынок высоких технологий. Совместные усилия партнеров будут направлены на повышение качества образовательного процесса по двум направлениям бакалавриата: конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств − профиль «Технология машиностроения» и электроника и нано- электроника − профиль «Промышленная электроника».

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