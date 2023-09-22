Концерн «Вега» передал ВКС России новый самолёт-локатор А-50У
Холдинг «Росэлектроника» и Объединенная авиастроительная корпорация (оба входят в Госкорпорацию Ростех) поставили в войска очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У.
Самолёт может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация.
Применение современной аппаратуры снизило вес самолёта и позволило увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе при выполнении боевых задач.
Модернизированный борт получил новую электронику с большей производительностью и быстродействием, что позволило нарастить возможности функционального программного обеспечения. Применение новых ЖК-мониторов большей размерности и разрешения повысило эффективность системы отображения радиолокационной обстановки, а улучшенная эргономика воздушного судна призвана снизить утомляемость тактического экипажа. А-50У также получил новый пилотажно-навигационный комплекс.
«Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У — необходимая в условиях современных боевых действий машина. В результате модернизации самолет получил новое техническое оснащение, которое повышает скорость и дальность обнаружения воздушных, наземных и морских целей целей, эффективность противодействия противнику. Борт модернизирован в рамках реализации программы обновления парка самолетов ДРЛО, предусмотренной государственным оборонным заказом», — сказали в Ростехе.
В составе «Росэлектроники» работы по модернизации борта вел Концерн «Вега», в составе Объединенной авиастроительной корпорации — ТАНТК им. Г.М. Бериева.
«Применение модернизированных летающих радаров А-50У в зоне проведения специальной военной операции позволяет оперативно обнаруживать воздушные объекты противника и эффективно противодействовать им силами авиации и ПВО. С учетом высокой потребности в данных машинах в войсках мы передали очередной борт и в ближайшее время планируем завершить модернизацию еще одного комплекса А-50», — рассказал генеральный конструктор Концерна «Вега» Вячеслав Михеев.
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22.09.2315:21:56