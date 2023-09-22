Концерн «Вега» передал ВКС России новый самолёт-локатор А-50У

Холдинг «Росэлектроника» и Объединенная авиастроительная корпорация (оба входят в Госкорпорацию Ростех) поставили в войска очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У.

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Самолёт может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация.

Применение современной аппаратуры снизило вес самолёта и позволило увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе при выполнении боевых задач.

Модернизированный борт получил новую электронику с большей производительностью и быстродействием, что позволило нарастить возможности функционального программного обеспечения. Применение новых ЖК-мониторов большей размерности и разрешения повысило эффективность системы отображения радиолокационной обстановки, а улучшенная эргономика воздушного судна призвана снизить утомляемость тактического экипажа. А-50У также получил новый пилотажно-навигационный комплекс.

«Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У — необходимая в условиях современных боевых действий машина. В результате модернизации самолет получил новое техническое оснащение, которое повышает скорость и дальность обнаружения воздушных, наземных и морских целей целей, эффективность противодействия противнику. Борт модернизирован в рамках реализации программы обновления парка самолетов ДРЛО, предусмотренной государственным оборонным заказом», — сказали в Ростехе.

В составе «Росэлектроники» работы по модернизации борта вел Концерн «Вега», в составе Объединенной авиастроительной корпорации — ТАНТК им. Г.М. Бериева.