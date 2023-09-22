В Таганроге построен юбилейный 250-й российский самолёт СП-30

У производителя самолёта СП-30 на днях произошло знаменательное событие ― построили юбилейный 250й борт. Он сейчас проходит регистрацию и получает СЛГ, а мы в честь этого факта решили сделать сюжет о самом массовом российском самолёте в АОН.

Со времён братьев Райт и до сегодняшних дней краеугольный камень авиации — вопрос безопасности полётов. Безопасность в авиации складывается из составляющих как в воздухе, так и на земле — это и соблюдение правил, и медицина, и погода, и птицы, и аэродромная деятельность. Во главе всего стоит надёжность летательного аппарата и его, как говорят лётчики, благожелательность к пилоту — способность прощать случайные ошибки, даже грубые, от недостатка опыта или — что уж греха таить — от недоученности. Все слышали, как трудно свалить в штопор прославленную «Цессну», но и в нашем отечестве создали воздушного трудягу СП-30, по праву считающегося эталоном безопасного полёта.

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Наблюдать за СП-30 приятно: этот самолёт радует глаз основательной манерой полёта, в нём видна надёжность, продуманность конструкции и сбалансированность лётных характеристик. Внешнее впечатление усиливается первым же ознакомительным полётом: СП-30 приятен в пилотировании, интуитивно понятен и предсказуем. Инструкторы, обучающие на этом самолёте курсантов с нуля, сетуют на простоту в том смысле, что самолёт первоначального обучения возможно должен быть строже, чтобы курсант мог почувствовать свою ошибку. Да и бывалые лётчики говорят, что он настолько прост в пилотировании, что даже расхолаживает.

Благодаря лёгкости пилотирования и развитой механизации крыла с фиксированным предкрылком, а также надёжной крепкой конструкции СП-30 стал одним из основных самолётов сельскохозяйственного применения. Он так изначально и задумывался с прицелом на авиахимработы. В конце девяностых сельхозавиация столкнулась с дефицитом техники: Ан-2 начали списывать, а сверхлёгкие самолёты в СССР никогда не строили. И таганрогская компания «Спектр-АЭРО» решила создать авиахимика. Самолёт получился удачным и быстро завоевал популярность среди авиационных предприятий, работающих в сельском хозяйстве.

Сюжет о самом массовом российском самолёте в АОН в 153 выпуске

FlightTV ©Видео с youtube.com

© flighttv.ru

© flighttv.ru